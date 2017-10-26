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10:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сенатор потребовал прояснить сведения о притеснении казахов в Китае

АСТАНА, 26 окт — Sputnik. Депутат сената парламента Казахстана Нурлан Кылышбаев обратился с запросом к премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву по поводу информации об ущемлении прав казахов в Китае.

Источник: Sputniknews.kz

Выступая на пленарном заседании сената в четверг, депутат напомнил о том, что летом на Всемирном курултае казахов был поднят вопрос о том, что права представителей казахского народа, которые живут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, ущемляются.

«С тех пор разговоры об ущемлении прав 1,5 миллиона наших соотечественников, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, распространяются в информационном пространстве и социальных сетях. Согласно этой неофициальной информации ограничиваются права на религию, на зарубежные паспорта, казахов, получивших документы оралманов, заставляют сдавать документы обратно», — сказал Кылышбаев.

В связи с этим депутат просил разъяснить, насколько соответствует истине информация об ущемлении прав казахской диаспоры в КНР.

«В целом каково состояние казахской диаспоры в Китае и уровень защищенности их прав, действительно ли они подвергаются давлению? Какие работы со стороны МИД Казахстана были проведены для анализа этого вопроса? Были ли проведены переговоры или консультации с китайской стороной? В случае подтверждения данной информации какие меры принимаются компетентными госорганами?» — обратился депутат.

В ходе Всемирного курултая казахов, который прошел в июне этого года, один из участников мероприятия рассказал президенту РК о нарушении прав казахов, которые проживают в Китае. Как заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, его ведомство тщательно изучает и анализирует вопросы, связанные с положением казахов в Китае.

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