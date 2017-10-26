Чиновники винят СМИ и социальные сети в отсутствии молодежной политики в Хабаровском крае

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.

Хабаровский край постоянно мелькает в хрониках федеральных СМИ с негативной стороны из-за местных журналистов: мастера пера слишком много и часто рассказывают о преступлениях и вопиющих нарушениях. В то же время правильная задача для прессы — формировать позитивный имидж и освещать хорошие достижения, а не вытаскивать на свет упущения и провалы. В частности, вместо вопиющих криминальных историй можно было бы рассказывать об уникальных технологических достижениях региона — самолетах, корветах и подводных лодках, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель комитета по молодежной политике правительства региона Евгений Демин.

Соображениями по поводу информационной политики чиновник поделился сегодня, 26 октября, на собрании Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края. евгений Демин ответил на вопрос корр. информагентства о том, как объяснить контраст между привлекательной картиной успеха работы с «поколением будущего» и громкими криминальными историями. которые получили огласку на уровне страны.

— Очень много слов сказано о том, какая работа ведется с молодежью Хабаровска и Хабаровского края, какие проекты, мечты и стремления может реализовать современная молодежь, как власти города и региона в этом помогают. Однако в разрезе этой картины выделяются негативные истории, которые — это ни для кого не будет в новинку — прогремели на всю Россию. Это история хабаровских живодерок, облитые зеленкой пассажирки такси, жестокое убийство чемпиона мира Андрея Драчева. Как вы можете объяснить такие факты упущения молодежи, и кто должен нести ответственность за такую работу? — озвучил корр. ИА AmurMedia на неформальной встрече представителей Молодежной общественной палаты с чиновниками.

Евгений Демин уверен, что негативный имидж региона в том, что касается криминала, во многом формируется именно благодаря работе прессы.

— Мы недавно по этому поводу дискутировали, в том числе и с журналистами. Но вы (пресса — прим. ред.) внесли точно такой же вклад в раскручивание Хабаровска и Хабаровского края с негативной точки зрения. Я думаю, что Хабаровск и Хабаровский край — это не уникальные город и регион. В других субъектах происходит то же самое. Но есть возможность где-то подсветить в регионе такие вещи и вытащить их на поверхность, а где-то это не делается: наоборот, подсвечиваются позитивные моменты. Наверное, надо нести ответственность за этот негатив, мы ее и несем — по крайней мере, с себя не снимаем. Мы работаем с этой категорией населения: с ребятами, которые находятся на учете в комиссиях ПДН, в органах полиции. Мы поименно знаем тех лиц, которые находятся в социально опасном положении, неблагополучных, и работаем с ними, — прокомментировал председатель комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края.

Кроме того, Демин заявил, что в регионе средства массовой информации выбирают легкий путь, работая «по-желтому». Вместо того, чтобы обнажать проблемы, по мнению чиновника, журналистам стоило бы чаще говорить о хорошем. Именно позитивные публикации формируют привлекательный имидж края, но пресса этим не интересуется.

— Очень легко сделать репортаж на «жареных» фактах. Мы прекрасно понимаем, как делаются новости. Для того, чтобы перешли по гиперссылке, необходимо сделать очень яркий, кричащий заголовок, а внутри будет обыкновенная, стандартная новость. Если бы ее назвали по-другому, ни в коем случае она не привлекла бы внимания. Поэтому у меня большая просьба к средствам массовой информации: очень много вываливается в сеть всякой «чернухи», при этом положительных и интересных вещей очень мало. У Молодежной общественной палаты большое количество проектов, которые просто кричат: расскажите о нас! Но никто об этом не рассказывает, — пожаловался Евгений Демин.

Завершая свою содержательную речь, председатель краевого комитета по молодежной политике предложил журналистам формировать положительный имидж вместе с чиновниками. В качестве примера достижений региона Евгений Демин вспомнил о самолетах и корветах. По его мнению, технологии производства суперсовременных «невидимок» авиации и флота — как раз то, о чем нужно знать простому обывателю, а вот рассказывать о жестоких убийствах средь бела дня и беззакониях, творящихся за углом, не так уж и важно.

— Мы должны знать о наших соотечественниках, о тех региональных вещах, которыми стоит гордиться. Давайте совместными усилиями поработаем над созданием благоприятного имиджа региона: чтобы к нам, в Хабаровский край, народ хотел ехать, чтобы ехали не только туристы, но и на ПМЖ. Вот у нас был в Сочи фестиваль молодежи и студентов, мы представили край с разных сторон — и как привлекательный туристический регион, и как регион с огромной технологической и промышленной базой, где производятся суперсовременные пассажирские и военные самолеты. Вы знаете, что в мире всего в двух странах делают самолеты-«невидимки»? Одна из них — это Россия, город Комсомольск на территории Хабаровского края. Вторая — это Америка. Больше нигде. Еще в Комсомольске производят суперсовременный корвет-«невидимку», подводную лодку-«невидимку». Вот про это надо рассказывать, а не про живодерок и убийство спортсмена. Я не считаю, что это надо замалчивать — надо говорить. Но эти вещи просто раздуваются. Вернемся к Андрею Драчеву. Таких случаев за последнее время случилось несколько по всей России. Но только про Драчева пресса говорила, а про остальных была максимум заметка и одна статья, — прокомментировал Демин.

Свою точку зрения по поводу контрастной ситуации высказал и заместитель министра внутренней политики и информации — начальник управления общественных проектов правительства Хабаровского края Денис Митрофанов. Он считает, что современные СМИ всего лишь удовлетворяют сформированный запрос общества на негативные факты. А вот имидж региона формируют как раз обыватели, которые в общем потоке сведений ищут и распространяют «жареное».

Подозреваемый в убийстве хабаровчанин действовал «по велению архангела» — соцсети.