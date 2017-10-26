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10:20 (мск), источник: "Российская газета"

Моряки ТОФ завершили визит на Филиппины

Отряд военных судов Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев», а также большого морского танкера «Борис Бутома» покинул столицу Филиппин — Манилу. Об этом сообщил в четверг начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

За пять дней, что длился визит, корабль «Адмирал Пантелеев» посетили министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте, а также иностранные дипломаты и местные жители.

Моряки-тихоокеанцы прогулялись по историческим местам Манилы. Они возложили венок к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Протасио Рисалю и побывали в национальном парке «Лунета». После этого провели с филиппинцами товарищеский матч по футболу.

По словам Воскресенского, во время визита российская сторона передала Филиппинам партию стрелкового оружия и армейских грузовиков.

Напомним, корабли Тихоокеанского флота отправились из Владивостока в дальний поход 2 октября. За четыре месяца суда совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Главная цель похода — демонстрация Андреевского флага и развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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