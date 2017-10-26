Моряки ТОФ завершили визит на Филиппины

За пять дней, что длился визит, корабль «Адмирал Пантелеев» посетили министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте, а также иностранные дипломаты и местные жители.
Моряки-тихоокеанцы прогулялись по историческим местам Манилы. Они возложили венок к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Протасио Рисалю и побывали в национальном парке «Лунета». После этого провели с филиппинцами товарищеский матч по футболу.
По словам Воскресенского, во время визита российская сторона передала Филиппинам партию стрелкового оружия и армейских грузовиков.
Напомним, корабли Тихоокеанского флота отправились из Владивостока в дальний поход 2 октября. За четыре месяца суда совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Главная цель похода — демонстрация Андреевского флага и развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.