Аксенов поручил ликвидировать систему талонов в крымских больницах

Источник: РИА "Новости"

«В следующую пятницу ожидаю от министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Голенко план по ликвидации системы выдачи талонов. Люди не должны тратить ни свое время, ни свое душевное здоровье в попытках пробиться через бюрократические барьеры», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма подчеркнул, что во время инспекции Ленинского района и выездного приема граждан представителями Совета министров республики была отмечена излишняя бюрократизации в сфере здравоохранения.

«К качеству медицины практически нет претензий: много лекарственных препаратов поступает бесплатно, активно действует программа по переоборудованию», — сообщил он.