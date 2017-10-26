Аксенов поручил ликвидировать систему талонов в крымских больницах
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ликвидировать систему выдачи талонов, без которых невозможно попасть на прием к врачу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ликвидировать систему выдачи талонов, без которых невозможно попасть на прием к врачу.
«В следующую пятницу ожидаю от министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Голенко план по ликвидации системы выдачи талонов. Люди не должны тратить ни свое время, ни свое душевное здоровье в попытках пробиться через бюрократические барьеры», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
«К качеству медицины практически нет претензий: много лекарственных препаратов поступает бесплатно, активно действует программа по переоборудованию», — сообщил он.
«Однако, несмотря ни на что, все достижения полностью уничтожаются системой талонов, которые гарантируют попадание пациента к врачу. Нынешняя ситуация такова, что наличие у человека такого талона приравнивается к добыче трофея на войне. А саму бумажку не получить без “штыковой атаки” и борьбы в “окопах”. Все это усугубляется недоступностью самих учреждений здравоохранения для жителей сел