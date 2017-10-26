Видео: Истребители МиГ-31 «перехватили ракеты» в небе над Уралом

«В воздушных маневрах участвовали экипажи двух авиаполков из Пермского края и Красноярского. В общей сложности — 250 человек летного и технического состава, на более чем сорока самолетах», — сообщил сегодня официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

Зону патрулирования воздушного пространства удалось расширить за счет заправщиков Ил-78. На высотах от четырех до восьми тысяч метров экипажи МиГ-31 на минимальных скоростях поодиночке и парами приближались к Ил-78 и дозаправлялись в воздухе. Танкеры, в свою очередь, держали скорости, близкие к максимальным.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 — единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, который официально называют «воздушным кораблем».

«МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе — крылатых и баллистических ракет, на любых высотах, и в любых метеоусловиях. Бортовой радиолокационный комплекс может одновременно обнаруживать до 24 целей, восемь из которых одновременно обстрелять из ракетного вооружения самолета», — подчеркивает полковник Рощупкин.

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