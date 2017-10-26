Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ: новый пакет санкций против США станет самым жестким
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Как Мединский защищал диссертацию от нападок (комикс)
СМИ: у погибшего менеджера Роскосмоса требовали 80 млн руб.в СИЗО
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Кадры: Тина Канделаки на Балу дебютанток в мини юбке
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
СМИ: Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем
Миллиардер США начал кампанию по свержению Трампа
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Решетников провел встречу с новым начальником краевого ГУФСИН

ПЕРМЬ, 26 октября, ФедералПресс. Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с новым начальник ГУФСИН Владимиром Андреевым, сообщает пресс-служба ведомства.

Генерал-майора Андреева представил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Рустам Степаненко, который охарактеризовал нового начальника управления как грамотного руководителя.

Во время рабочей встречи глава региона и Владимир Андреев обсудили вопросы межведомственного сотрудничества.

Напомним, прежний начальник ведомства 62-летний Григорий Желудьков покинул пост в связи с выходом на пенсию. Краевое ГУФСИН он возглавлял с 2014 года, до этого проходил службу в Удмуртии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Сургуте появился новый мост
Пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком в Финляндии
При взрыве в Киеве погибли два человека
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Россия поучаствует в строительстве аравийского «города будущего»
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
ГД одобрила блокировку сайтов нежелательных организаций без суда
Спорт
УГ-трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России и наш футбол – покойтесь с миром
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь