Решетников провел встречу с новым начальником краевого ГУФСИН
ПЕРМЬ, 26 октября, ФедералПресс. Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с новым начальник ГУФСИН Владимиром Андреевым, сообщает
ПЕРМЬ, 26 октября, ФедералПресс. Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с новым начальник ГУФСИН Владимиром Андреевым, сообщает
Во время рабочей встречи глава региона и Владимир Андреев обсудили вопросы межведомственного сотрудничества.
Напомним, прежний начальник ведомства 62-летний Григорий Желудьков покинул пост в связи с выходом на пенсию. Краевое ГУФСИН он возглавлял с 2014 года, до этого проходил службу в Удмуртии.