Решетников провел встречу с новым начальником краевого ГУФСИН

Во время рабочей встречи глава региона и Владимир Андреев обсудили вопросы межведомственного сотрудничества.

Напомним, прежний начальник ведомства 62-летний Григорий Желудьков покинул пост в связи с выходом на пенсию. Краевое ГУФСИН он возглавлял с 2014 года, до этого проходил службу в Удмуртии.