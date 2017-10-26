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12:53 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Александр Бочкарев внес в повестку заседания ЗС НО вопрос о прекращении его полномочий как депутата на постоянной основе

Александр Бочкарев («Справедливая Россия») внес в повестку заседания Законодательного собрания Нижегородской области вопрос о прекращении его полномочий как депутата на постоянной основе. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании регионального парламента, 26 октября 2017 года.

Источник: Reuters

Полномочия депутата должны быть прекращены с 26 октября. Напомним, 25 октября обыски прошли в квартире и в подконтрольных организациях Бочкарева. Данную информацию депутат комментировать не стал. «Когда будет официальная информация, тогда и прокомментирую», — сказал он сегодня журналистам.

24 октября прокуратура Нижегородской области внесла представление в Законодательное собрание о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Бочкарева. По итогам проверки было установлено, что в августе 2017 года Бочкарев, занимая пост председателя комитета Заксобрания по развитию предпринимательства и туризма, и работая депутатом постоянной основе, в рабочее время находился в г. Севастополь. Там он участвовал в открытии социального рынка «Рынок Народный». Он активно рекламировал преимущества торговли на рынке, привлекая внимание массового потребителя товаров, реализуемых на его территории.

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