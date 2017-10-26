Мэрия Екатеринбурга настаивает на законности новых «зебр» на проспекте Ленина

Речь идет о новых «зебрах», где полоски обозначены не краской или специальным белым пластиком, а выложены темным и светлым камнем. Таким образом оформили переходы при ремонте проспекта Ленина.

А начальник УГИБДД недавно заявил, что такое оформление не соответствует ГОСТу и что каменные «зебры» все равно нужно будет закрашивать.

Сегодня во время обхода проспекта Ленина замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов заявил, что наносить разметку дорожники будут только после предписания.

«Там, где представление пришло, там и покрасили. А брусчатка выполнена в черном и белом цвете, так, как это в ГОСТе указано. Будет предписание и представление от ГИБДД — будем смотреть и выполнять работы», — сказал чиновник.

Глава городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, в свою очередь, заметила, что назвать гранитный переход нелегитимным нельзя.

«Материал перехода может быть любым. В течение зимнего периода разметка изнашивается, а на камне она останется. Мы это делаем исключительно для того, чтобы пешеходная зона была выделена и в зимний период», — аргументировала она, признав, что летом разметку поверх гранитной мозаики все-таки нанесут.