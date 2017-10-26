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11:23 (мск), источник: Uralpress.ru

В Избирательной комиссии Челябинской области новое назначение

Алексей Малофеев назначен членом избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса.

Соответствующее решение принято депутатами Законодательного собрания региона 26 октября на очередном заседании.

Как напомнил заместитель председателя Законодательного собрания, председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин, на прошлом заседании депутаты досрочно освободили Артема Миронова от обязанностей члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса по его личному заявлению. Миронов был включен в состав облизбиркома от партии «Единая Россия».

«Политическая партия вместо выбывшего члена облизбиркома с правом решающего голоса представила к назначению Алексея Малофеева», — рассказал вице-спикер.

Малофеев, отвечая на вопросы депутатов, рассказал, что ему 32 года. Он имеет двухлетний опыт работы в избирательной комиссии — трудился в горизбиркоме Магнитогорска.

Депутаты Законодательного собрания утвердили назначение Малофеева членом избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса.

Справка.

Алексей Малофеев родился 17 июня 1985 года в Магнитогорске. Окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова по специальности «Металлургия черных металлов». Кандидат технических наук. Трудовую деятельность начал в 2005 году подручным сталевара электропечи на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». С 2008 по 2011 годы работал ассистентом кафедры металлургии черных металлов в ГОУ ВПО Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова. С 2010 по 2011 годы был консультантом экспертного отдела в Магнитогорском городском Собрании депутатов. С 2015 года по 2016 годы — заместитель председателя избирательной комиссии Магнитогорска. С 2011 по 2016 годы был руководителем исполнительного комитета Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия».

С декабря 2016 года работает руководителем исполнительного комитета Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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