Александр Усс выбрал себе еще одного советника

При губернаторе Викторе Толоконском Марина Добровольская также занимала должность советника и курировала вопросы социальной защищенности граждан. Документ о новом ее назначении в ближайшее время разместят на официальном сайте краевого правительства.

Напомним, Марина Добровольская — юрист по образованию. Свою карьеру она начинала в Якутии, как заведующая районной юридической консультацией. В 1991 году перешла работать на телевидение — сначала на канал «Прима-ТВ», затем в КГТРК и ТВК. В декабре 2000 года Марина Добровольская стала депутатом Красноярского городского Совета депутатов, а затем, с 2001 по 2016 годы входила в состав Законодательного Собрания Красноярского края. В ноябре 2016 года Виктор Толоконский назначил ее своим советником.