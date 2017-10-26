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11:26 (мск), источник: Newslab.ru

Александр Усс выбрал себе еще одного советника

Марина Добровольская исполняла обязанности советника у предшественника Александра Усса.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс выбрал себе второго советника.

Им стала бывший депутат Законодательного Собрания Марина Добровольская. Информацию об этом подтвердили в правительстве Красноярского края.

При губернаторе Викторе Толоконском Марина Добровольская также занимала должность советника и курировала вопросы социальной защищенности граждан. Документ о новом ее назначении в ближайшее время разместят на официальном сайте краевого правительства.

Напомним, Марина Добровольская — юрист по образованию. Свою карьеру она начинала в Якутии, как заведующая районной юридической консультацией. В 1991 году перешла работать на телевидение — сначала на канал «Прима-ТВ», затем в КГТРК и ТВК. В декабре 2000 года Марина Добровольская стала депутатом Красноярского городского Совета депутатов, а затем, с 2001 по 2016 годы входила в состав Законодательного Собрания Красноярского края. В ноябре 2016 года Виктор Толоконский назначил ее своим советником.

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