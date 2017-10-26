По представлению прокуратуры оштрафовали замглавы Кировского района Самары

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает прокуратура Самарской области, в ходе проведенной прокуратурой Кировского района Самары проверки установлено, что должностными лицами районной администрации в нарушение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответ на обращение заявителя подготовлен по истечении установленного законом 30-дневного срока.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой в отношении заместителя главы администрации Кировского внутригородского района Самары Рузалии Насыровой было возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» КоАП РФ.