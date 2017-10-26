Парламент поддержал переход Нижнего Новгорода на одноглавую модель МСУ

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Законопроектом предусмотрен переход Нижнего Новгорода на одноглавую модель управления городом. Глава города будет совмещать обязанности главы администрации и назначаться комиссией городской Думы по конкурсу. При этом у Думы города будет свой председатель, который будет курировать деятельность госоргана.

Половина членов конкурсной комиссии по избранию главы местного самоуправления будет назначаться представительным органом соответствующего муниципального образования, другая половина — губернатором Нижегородской области.

Первым депутатом, который при обсуждении вопроса взял слово, стал экс-мэр Нижнего Новгорода, а ныне депутат Заксобрания Юрий Лебедев. Он сообщил, что «нас ждёт серьезное время и грядущие изменения». При подборе кандидатуры на должность главы Нижнего Новгорода он попросил Глеба Никитина выбирать «хозяйственника».

Глеб Никитин в свою очередь отметил, что «проблемы, имеющиеся в городе, во многом были ограничены концентрацией главы города только лишь на хозяйственной части».

Руководитель фракции ЛДПР в парламенте Владислав Атмахов в свою очередь заявил, что выборы главы города должны быть всенародными.

После обсуждения законопроекта депутаты одобрили его в двух чтениях большинством голосов. 43 человек проголосовали «за», а ещё четыре депутата от голосования воздержались.

Напомним, что на внеочередном заседании 25 октября комитет по местному самоуправлению и государственной власти ЗС НО без обсуждений одобрил данный законопроект. Тогда «за» проголосовали 12 человек и один парламентарий от голосования воздержался.