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11:34 (мск), источник: Newslab.ru

В Минтрансе нашли замену Сергею Ерёмину

Руководить министерством транспорта Красноярского края будет бывший зам Сергея Ерёмина.

Источник: AP 2017

Временным руководителем министерства транспорта Красноярского края назначен Вадим Войцеховский. Об этом Newslab.ru рассказали в пресс-службе Минтранса.

По словам ее сотрудников, распоряжение о назначении Войцеховского подписал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

К новым обязанностям временный руководитель Минтранса приступил с сегодняшнего дня.

Замом министра Войцеховский был назначен в июне 2017 года. До этого он руководил госпредприятием «Краевое транспортное управление», компанией «Русские инвесторы — Сибирь девелопмент» и являлся соучредителем ряда коммерческих организаций, большая часть из которых, по данным системы «Контур-Фокус», уже закрылась.

Сергей Ерёмин же был отправлен в отставку со вчерашнего дня в связи с избранием его мэром Красноярска. Распоряжение об этом за подписью Усса опубликовано на сайте краевого правительства.

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