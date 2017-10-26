В Минтрансе нашли замену Сергею Ерёмину
Руководить министерством транспорта Красноярского края будет бывший зам Сергея Ерёмина.
Руководить министерством транспорта Красноярского края будет бывший зам Сергея Ерёмина.
Временным руководителем министерства транспорта Красноярского края назначен Вадим Войцеховский. Об этом Newslab.ru рассказали в
По словам ее сотрудников, распоряжение о назначении Войцеховского подписал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
К новым обязанностям временный руководитель Минтранса приступил с сегодняшнего дня.
Замом министра Войцеховский был назначен в июне 2017 года. До этого он руководил госпредприятием «Краевое транспортное управление», компанией «Русские инвесторы — Сибирь девелопмент» и являлся соучредителем ряда коммерческих организаций, большая часть из которых, по данным системы «Контур-Фокус», уже закрылась.
Сергей Ерёмин же был отправлен в отставку со вчерашнего дня в связи с избранием его мэром Красноярска. Распоряжение об этом за подписью Усса опубликовано на сайте краевого правительства.