Минтруда обещает Путину разобраться с «Радиоприбором» до конца года
На совещании с президентом Владимиром Путиным министр труда вспомнил о владивостокском многострадальном «Радиоприборе», сообщает Deita. ru.
На совещании с президентом Владимиром Путиным министр труда вспомнил о владивостокском многострадальном «Радиоприборе», сообщает Deita. ru.
«Есть в Приморском крае акционерное общество “Радиоприбор”, по которому задолженность тоже более 400 миллионов рублей. Сейчас с собственниками Приморский край, новый исполняющий обязанности губернатора работает. Тоже есть у нас надежда на то, что до конца года мы эту задолженность погасим», — сказал министр труда президенту.
Как заметил Топилин, 46 процентов должников — это семь регионов: Хабаровский край, Приморский край, Кемеровская область, Амурская область, Коми, Мурманская область.
Михаил Грач.