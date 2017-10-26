Минтруда обещает Путину разобраться с «Радиоприбором» до конца года

«Есть в Приморском крае акционерное общество “Радиоприбор”, по которому задолженность тоже более 400 миллионов рублей. Сейчас с собственниками Приморский край, новый исполняющий обязанности губернатора работает. Тоже есть у нас надежда на то, что до конца года мы эту задолженность погасим», — сказал министр труда президенту.