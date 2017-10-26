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13:17 (мск), источник: АиФ Казань

Рустам Минниханов предложил не обсуждать на сессии вопрос о татарском языке

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил в ходе 33-го заседания Госсовета РТ пока не рассматривать вопрос об изучении русского и татарского языков. Об этом сообщил с места события корреспондент «АиФ-Казань».

По мнению главы республики, надо изучить вопрос в рабочем порядке и доложить.

«Мы зашли слишком далеко, — заявил президент. — Но как может быть: государственный язык изучается добровольно? Очень жаль, что виноватыми оказались директора школ. Зачем терроризировать директоров школ? Сейчас идёт конструктивный диалог».

Глава республики призвал не нагнетать ситуацию, так как главное сейчас — обеспечить стабильность.

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев предложил свое решение: оставить все как есть в течение этого года, а любые изменения начинать со следующего учебного года. По его мнению, надо подготовить предложения по изменению ситуации к следующему августовскому совещанию.

В итоге парламентарии решили рассмотреть вопрос на продолжении заседания, дата которого будет назначена позже.

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