Губернатор Волгоградской области благодаря выполненным социальным обязательствам надеется на дополнительную федеральную помощь
Встреча губернатора с членами Совета Волгоградской облдумы состоялась в администрации региона, сообщает ВДТВ.
Встреча губернатора с членами Совета Волгоградской облдумы состоялась в администрации региона, сообщает ВДТВ.
Обсуждались приоритеты бюджета области на 2018 год и воплощение инфраструктурных проектов.
В числе приоритетных остаются социальная защита населения, подготовка к 75-летию Сталинградской Победы, проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов отмечает, что законопроект регионального бюджета перед обсуждением в думе будет рассмотрен на публичных слушаниях, а также впервые на парламентском часе с главами муниципальных образований, депутатами и общественниками.
Губернатор сообщил, что благодаря выполнению областью всех взятых на себя обязательств по