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13:29 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Губернатор Волгоградской области благодаря выполненным социальным обязательствам надеется на дополнительную федеральную помощь

Встреча губернатора с членами Совета Волгоградской облдумы состоялась в администрации региона, сообщает ВДТВ.

Обсуждались приоритеты бюджета области на 2018 год и воплощение инфраструктурных проектов.

В числе приоритетных остаются социальная защита населения, подготовка к 75-летию Сталинградской Победы, проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов отмечает, что законопроект регионального бюджета перед обсуждением в думе будет рассмотрен на публичных слушаниях, а также впервые на парламентском часе с главами муниципальных образований, депутатами и общественниками.

Губернатор сообщил, что благодаря выполнению областью всех взятых на себя обязательств по социально-экономическому развитию и наведению порядка в кредитно-финансовой сфере администрация региона получила возможность прорабатывать с федеральным центром вопросы дополнительной помощи.

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