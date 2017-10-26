Губернатор Волгоградской области благодаря выполненным социальным обязательствам надеется на дополнительную федеральную помощь

Обсуждались приоритеты бюджета области на 2018 год и воплощение инфраструктурных проектов.

В числе приоритетных остаются социальная защита населения, подготовка к 75-летию Сталинградской Победы, проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов отмечает, что законопроект регионального бюджета перед обсуждением в думе будет рассмотрен на публичных слушаниях, а также впервые на парламентском часе с главами муниципальных образований, депутатами и общественниками.