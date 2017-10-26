Варнавский об алкогольном законе: мы его регулируем, а русский мужик все равно пьет

Шутя изменения в проект закона встретил спикер Заксобрания Владимир Варнавскикй, отметив, что депутаты постоянно работают над регулированием торговли алкоголем, а «русский мужик» продолжает пить.

«Мы все совершенствуем, совершенствуем закон, а русский мужик как пил, так и будет. У всех норма 50 грамм, у нас норма — 500. И все ссылаются на Сибирь», — шутя посетовал Варнавский.

Отметим, что нынешние изменения в региональный закон касаются поправок, которые начнут действовать с января 2018 года в федеральном законодательстве. Так, с этого времени на территории России будет запрещено производство — за исключением производства в целях экспорта — алкогольной продукции с содержанием менее 15% этилового спирта и тонизирующих компонентов. Речь идет о запрете на реализацию алкогольных энергетиков.