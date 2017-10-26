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12:01 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирское заксобрание предложит разработать новую модель «мусорной концессии»

Опубликован проект обращения депутатов к врио губернатора.

Законодательное собрание Новосибирской области рассмотрит обращение к врио губернатора Андрею Травникову. В нем содержится предложение расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск».

Этот вопрос внесен в повестку дня сессии, назначенной на 2 ноября. Докладчиком указан Вадим Агеенко — заместитель председателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Ранее он неоднократно выступал за расторжение соглашения. За необходимость обращения комитет проголосовал на своем заседании 18 октября.

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В обращении содержится подробная мотивировка отказа от соглашения с ООО «Экология-Новосибирск», заключенного в июле 2016 года. В частности, указывается на то, что компания станет областным монополистом в системе обращения с отходами, недозагрузка мусоросортировочных комплексов может привести к дополнительным расходам регионального бюджета, рост тарифов на вывоз мусора способен вызвать социальную напряженность и др.

«Всего за срок окупаемости инвестиций концессионер может получить более 49 млрд рублей доходов, что в 7,6 раз больше предполагаемых инвестиций в проект. За этот же период концессионер может получить более 19 млрд рублей чистой прибыли, что в три раза больше предполагаемых инвестиций в Объект концессионного соглашения», — подсчитали автора документа.

Судя по тексту обращения, заксобрание, тем не менее, считает целесообразным сохранить концессионную бизнес-модель обращения с отходами.

«Предлагаем Вам, Андрей Александрович, создать рабочую группу с включением в нее депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области с целью разработки новой экономической и технологической модели концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области», — говорится также в документе.

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