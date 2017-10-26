Новосибирское заксобрание предложит разработать новую модель «мусорной концессии»
Опубликован проект обращения депутатов к врио губернатора.
Опубликован проект обращения депутатов к врио губернатора.
Законодательное собрание Новосибирской области рассмотрит обращение к врио губернатора Андрею Травникову. В нем содержится предложение расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск».
Этот вопрос внесен в повестку дня сессии, назначенной на 2 ноября. Докладчиком указан Вадим Агеенко — заместитель председателя комитета заксобрания по строительству,
В обращении содержится подробная мотивировка отказа от соглашения с ООО «Экология-Новосибирск», заключенного в июле 2016 года. В частности, указывается на то, что компания станет областным монополистом в системе обращения с отходами, недозагрузка мусоросортировочных комплексов может привести к дополнительным расходам регионального бюджета, рост тарифов на вывоз мусора способен вызвать социальную напряженность и др.
«Всего за срок окупаемости инвестиций концессионер может получить более 49 млрд рублей доходов, что в 7,6 раз больше предполагаемых инвестиций в проект. За этот же период концессионер может получить более 19 млрд рублей чистой прибыли, что в три раза больше предполагаемых инвестиций в Объект концессионного соглашения», — подсчитали автора документа.
Судя по тексту обращения, заксобрание, тем не менее, считает целесообразным сохранить концессионную
«Предлагаем Вам, Андрей Александрович, создать рабочую группу с включением в нее депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области с целью разработки новой экономической и технологической модели концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области», — говорится также в документе.