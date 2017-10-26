В Госдуме поддержали блокировку сайтов нежелательных организаций без суда

Источник: Reuters

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Документ, с помощью которого Роскомнадзор сможет самостоятельно принимать решения о блокировке, был ранее внесен группой депутатов от трех фракций — «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. Накануне его одобрил профильный комитет Думы по информполитике, а 26 октября поправки были приняты в первом чтении. «За» проголосовало 327 депутатов, трое воздержались, передает корреспондент РБК.

Источник РБК, близкий к руководству палаты, в свою очередь, рассказывал ранее, что поправки поддержали и в Кремле.

После окончательного принятия закона надзорное ведомство сможет без решения суда принимать решения о блокировке в интернете «информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, материалов, изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной», говорилось в тексте законопроекта.

Для блокировки достаточно будет представления генпрокурора или его заместителей.