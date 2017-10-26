Главу Кунгура определят 19 декабря
ПЕРМЬ, ФедералПресс, 26 октября. На сегодняшнем заседании Кунгурской гордумы была назначена дата проведения конкурса — 19 декабря, сообщает кунгурская «Искра».
ПЕРМЬ, ФедералПресс, 26 октября. На сегодняшнем заседании Кунгурской гордумы была назначена дата проведения конкурса — 19 декабря, сообщает кунгурская «Искра».
Кандидаты обязаны предоставить свои документы на участие в конкурсе с 30 октября по 1 декабря.
Также депутаты Кунгура утвердили кунгурскую половину конкурсной комиссии. В нее вошли: председатель гордумы Андрей Подосенов, главы комитетов Светлана Кокшарова, Андрей Попов, депутат от округа № 6 Татьяна Высоцкая, заместитель главы города по правовым вопросам Елена Батурина, председатель КСП Кунгура Татьяна Седухина.
Вторую половину конкурсной комиссии сформирует администрация губернатора Пермского края.