Главой Муромцевского района второй раз стал Девятериков

Источник: Om1.ru

Депутаты районного совета Муромцевского района предпочли старого главу директору местного «Водоканала». 15 депутатом тайным голосованием выбрали на пост главы Муромцевского района Омской области Вячеслава Девятерикова.

Заседание Совета, на котором решался вопрос с выбором главы района, прошло в минувший вторник, 24 октября 2017 года. Девятериков возглавил район во второй раз, в первый раз он был выбран на эту должность в октябре 2012 года путем прямого электорального голосования. Но на этот раз стал главой уже при новой выборной системе, исключающей участия населения в выборном процессе.

Кандидатов в главы района отбирала специальная комиссия, половина членов которой назначается губернатором. 20 октября члены комиссии отобрали из числа пяти претендентов двоих человек, действующего главу района Вячеслава Девятерикова и директора МУП «Водоканал» Андрея Ерченко.

Вступление в должность запланировано на 27 октября 2017 года. Напомним, что 47-летний чиновник стал известен осенью прошлого года, когда в разгар бюджетных слушаниях в правительстве Омской области он потерял сознание. 22 ноября 2017 года Девятериков вышел к трибуне с докладом. Мероприятие к тому моменту уже длилось несколько часов, поэтому чиновнику стало плохо и к зданию правительства пришлось вызвать скорую помощь.

После отправки Девятерикова в больницу слушания благополучно продолжились, а при обследовании чиновника медики ничего опасного не нашли, так что инцидент никак не помешал успешной карьере главы района.

Любопытно, что в марте 2017 года о Девятерикове вновь заговорила вся Омская область. Чиновник засветился на шоу «Поле чудес», сфотографировавшись с ведущим Первого канала Леонидом Якубовичем. На передачу он поехал вместе с 89-летним ветераном Великой Отечественной войны Василием Гоманом, которого сопровождал омский чиновник.