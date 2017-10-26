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12:21 (мск), источник: Tengrinews

МИД РК о пикете в Бишкеке: Кыргызстанцы неправильно информированы

У посольства Казахстана в Кыргызстане в первой половине дня 26 октября прошел пикет. Об этом сообщили в МИД РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По данным ведомства, около 10.30 часов по местному времени у здания посольства Казахстана в Бишкеке собрались 20−25 человек.

«Участники акции передали сотрудникам посольства петицию в адрес руководства Казахстана о ситуации на казахстанско-кыргызстанской границе. По нашему мнению, кыргызстанская общественность неправильно информирована о ситуации на границе между двумя странами», — прокомментировали ситуацию в МИД РК.

Также отмечается, что главы правительств Казахстана и Кыргызстана на встрече 18 октября в Астане договорились обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-кыргызстанской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых транспортных средств. Было отмечено, что эта договоренность соблюдается.

«Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Евразийского межправительственного совета 25 октября в Ереване дал исчерпывающий ответ о причинах введения Казахстаном усиленного контроля товаров по всему периметру государственной границы. Рассчитываем на совместную конструктивную работу на двустороннем уровне для скорейшего разрешения всех накопившихся проблем», — добавили в ведомстве.

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