МИД РК о пикете в Бишкеке: Кыргызстанцы неправильно информированы

Источник: Tengrinews

По данным ведомства, около 10.30 часов по местному времени у здания посольства Казахстана в Бишкеке собрались 20−25 человек.

«Участники акции передали сотрудникам посольства петицию в адрес руководства Казахстана о ситуации на казахстанско-кыргызстанской границе. По нашему мнению, кыргызстанская общественность неправильно информирована о ситуации на границе между двумя странами», — прокомментировали ситуацию в МИД РК.

Также отмечается, что главы правительств Казахстана и Кыргызстана на встрече 18 октября в Астане договорились обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-кыргызстанской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых транспортных средств. Было отмечено, что эта договоренность соблюдается.