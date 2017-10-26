Новый мэр Красноярска официально вступил в должность

В начале церемонии Ерёмину вручили удостоверение мэра, а также атрибуты власти — геральдическую подвеску из золота и драгоценных камней, знак главы города и символический ключ от Красноярска.

Напомним, Сергей Ерёмин был избран новым главой Красноярска на внеочередной сессии горсовета 24 октября 2017 года. Вместе с ним на этот пост претендовали глава Советского района города Владислав Логинов, а также депутат Горсовета и бизнесмен Владимир Егоров. Вот только первый в начале сессии взял самоотвод, а второй — призвал всех, кто хотел голосовать за него, отдать свои голоса Ерёмину.