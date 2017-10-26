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12:40 (мск), источник: Newslab.ru

Новый мэр Красноярска официально вступил в должность

Сергей Ерёмин принес присягу и приступил к исполнению своих обязанностей.

Источник: РИА "Новости"

Новый глава Красноярска Сергей Ерёмин принес присягу и официально приступил к исполнению обязанностей. Инаугурация состоялась сегодня, 26 октября, в Овальном зале администрации Красноярска.

В начале церемонии Ерёмину вручили удостоверение мэра, а также атрибуты власти — геральдическую подвеску из золота и драгоценных камней, знак главы города и символический ключ от Красноярска.

После этого новый мэр произнес присягу красноярцам, в которой пообещал защищать их интересы, права и свободы.

Напомним, Сергей Ерёмин был избран новым главой Красноярска на внеочередной сессии горсовета 24 октября 2017 года. Вместе с ним на этот пост претендовали глава Советского района города Владислав Логинов, а также депутат Горсовета и бизнесмен Владимир Егоров. Вот только первый в начале сессии взял самоотвод, а второй — призвал всех, кто хотел голосовать за него, отдать свои голоса Ерёмину.

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