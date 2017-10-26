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14:01 (мск), источник: ЕАН

Свердловский министр едет на очередную встречу с обманутыми дольщиками

В пятницу, 27 октября и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков посетит стрящийся ЖК «Кольцовский».

Как сообщили в областном департаменте информполитики, чиновник ознакомится с ходом работ на объекте и проведет на площадке рабочее совещание.

Компанию Волкову планируют составить начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Андрей Курьяков, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, представители застройщика (группа компаний «Виктория») и нового инвестора проекта («группа компаний «PRINZIP»). На совещании будет обсуждаться текущая ситуация на объекте, а также вопрос подсоединения дома к сетям газоснабжения.

Напомним, строительство «Кольцовского» (ранее — ЖСК «Авиатор») п должно было завершиться еще в 2014 году. Из-за финансовой несостоятельности застройщика (АН «Базис») в 2015 году стройка была остановлена. Количество пострадавших — 152 покупателя. Кроме того, пострадавшими считаются еще 40 человек, средства которых были привлечены АН «БАЗИС» в ЖСК «Авиатор» для строительства жилого комплекса «Комиссар» по улице Бакинских Комиссаров.

В настоящее время жилой дом имеет высокую степень строительной готовности — более 80%. Брат гендиректора «Уральских авиалиний» Николай Скуратов умер, не дождавшись квартиры.

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