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13:10 (мск), источник: Калининград.Ru

Сити-менеджера Калининграда выберут 29 ноября

Конкурс на замещение должности главы администрации Калининграда пройдёт 24 ноября. Через пять дней — 29 ноября — окончательное решение примут депутаты Горсовета. Об этом сообщил глава представительного органа Андрей Кропоткин после заседания комиссии по местному самоуправлению и социальной политике в четверг, 26 октября.

Источник: Калининград.Ru

На конкурсе рассмотрят программы нескольких кандидатов: требования к претендентам утвердили 11 октября. Приём документов начнётся после публикации объявления в газете «Гражданин». Ожидается, что это произойдёт 2 ноября.

В состав комиссии войдут шесть человек. От Горсовета предлагают выдвинуть председателя Андрея Кропоткина и двух его заместителей Андрей Шумилина и Олега Быкова. Ещё трое будут представлять правительство Калининградской области — вице-премьер по внутренней политике Александр Торба, начальник управления государственной службы и кадровой работы Светлана Нестерова и глава правового управления Елена Орлова.

Присутствующие на заседании члены фракций КПРФ и ЛДПР предложили включить в состав комиссии их представителей. Как заверил Андрей Шумилина, этот вопрос рассмотрят до заседания Горсовета, на котором должны окончательно утвердить дату конкурса и состав комиссии.

С 2017 года Облдума отменила прямые выборы мэра Калининграда. Действующий глава города Александр Ярошук пока не подтвердил своего намерения участвовать в конкурсе. «Может быть всё в этой жизни. Я человек верующий, ничего не загадываю, только молюсь», — заявил он журналистам после выборов губернатора.

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