Сити-менеджера Калининграда выберут 29 ноября

Источник: Калининград.Ru

На конкурсе рассмотрят программы нескольких кандидатов: требования к претендентам утвердили 11 октября. Приём документов начнётся после публикации объявления в газете «Гражданин». Ожидается, что это произойдёт 2 ноября.

В состав комиссии войдут шесть человек. От Горсовета предлагают выдвинуть председателя Андрея Кропоткина и двух его заместителей Андрей Шумилина и Олега Быкова. Ещё трое будут представлять правительство Калининградской области — вице-премьер по внутренней политике Александр Торба, начальник управления государственной службы и кадровой работы Светлана Нестерова и глава правового управления Елена Орлова.

Присутствующие на заседании члены фракций КПРФ и ЛДПР предложили включить в состав комиссии их представителей. Как заверил Андрей Шумилина, этот вопрос рассмотрят до заседания Горсовета, на котором должны окончательно утвердить дату конкурса и состав комиссии.