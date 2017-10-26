Павла Микова избрали уполномоченным по правам человека в Пермском крае
Его кандидатуру поддержали 44 из 56 депутатов регионального Заксобрания.
Его кандидатуру поддержали 44 из 56 депутатов регионального Заксобрания.
Павел Миков стал новым уполномоченным по правам человека в Пермском крае. 26 октября его кандидатуру утвердили депутаты регионального Заксобрания.
В ходе тайного голосования «за» Павла Микова проголосовали 44 депутата, «против» — 12 парламентариев.
После чего спикер Заксобрания Валерий Сухих вручил ему удостоверение уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
Напомним, на этом посту Павел Миков сменит Татьяну Марголину, которая занимала должность последние 12 лет. Павел Миков с февраля 2008 года был уполномоченным по правам ребёнка Пермского края.