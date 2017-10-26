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12:55 (мск), источник: РИА Крым

Правительство будет содержать ФК «Севастополь» за свой счет

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Севастополь будет финансировать одноименный футбольный клуб за средства городского бюджета. На заседании местного правительства в четверг принято постановление «Об учреждении автономной некоммерческой организации «ФК «Севастополь», которое позволит перевести команду на бюджетное финансирование.

Источник: РИА "Новости"

Начальник городского управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко пояснил, что нынешняя правовая форма ФК (акционерное общество) не позволяет городу содержать клуб.

По состоянию на октябрь, задолженность перед игроками и тренерами клуба составляет порядка 6 млн рублей, долг за услуги ЖКХ — около 300 тыс рублей. «Создание АНО «ФК «Севастополь» позволит правительству Севастополя напрямую участвовать в жизни футбольного клуба, решать вопросы финансового обеспечения и дальше развивать футбол в городе на профессиональном уровне», — подчеркнул чиновник.

Резниченко отметил, что город будет тратить на содержание ФК около 60 млн рублей в год. Половина этих средств будет идти на зарплаты игрокам, тренерам и персоналу клуба, остальное — на содержание стадиона. При этом чиновник заявил, что клубу не запрещается привлекать стороннее финансирование — искать инвесторов и вести коммерческую деятельность.

В АО ПФК «Севастополь» городу принадлежит 49% акций, объединению болельщиков — 51%. «Наши севастопольские футболисты занимают лидирующие позиции в Крыму. Поддержать футбол в Севастополе — наша обязанность»
Резниченко

Во времена Украины ФК «Севастополь» содержал украинский магнат Вадим Новинский. После вхождения Крыма в состав России УЕФА ввела санкции против клубов полуострова, запретив играть в российской лиге. Вместо этого был создан крымский чемпионат. Потеря инвестора негативно сказалась на деятельности ФК, перед игроками и тренерами стала формироваться задолженность по зарплате.

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