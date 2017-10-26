Польское правительство блокирует приграничную программу «Польша-Россия»

— Я не думаю, чтобы депутат и бывший маршалек воеводства Яцек Протас занимался сочинительством. Здесь на самом деле уже и другие голоса появляются. Депутаты города Эльблонга взволнованы судьбой совместного проекта с Калининградом. Дело в том, что в Эльблонге есть парк, который называется «Долинка» и был совместный проект с властями Калининграда, чтобы из денег ЕС была проведена реконструкция «Ашман-парка» в Калининграде и «Долинки» в Эльблонге. И проект застрял. Чиновники в воеводствах, регионах, чиновники в Варшаве боятся нарушить эту антироссийскую истерику, которая исходит от самых центральных личностей польского правительства, они блокируют всё, что можно — и здесь попадают и свои, и чужие.