Омбудсмен по правам потребителей появится в Новосибирске

По поручению Президента РФ, Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации о введении должности региональный уполномоченный по правам потребителей. Цель — помочь регионам в подготовке собственных программ, направленных на создание благоприятных условий для реализации потребителями своих прав, сообщают «Известия».

Для мотивации детей и молодежи к изучению прав потребителей предлагается проводить олимпиады и конкурсы в школах и вузах, а также создать региональные сайты «Защита прав потребителей» и тематические группы в соцсетях. В магазинах, на вокзалах и в МФЦ, согласно документу, необходимо устанавливать инфокиоски с интерактивными материалами по вопросам защиты прав потребителей.

Создание региональных программ предусмотрено Стратегией госполитики РФ. Финансирование за счет региональной казны, срок реализации — от трех до шести лет. Омбудсмен должен будет обеспечивать дополнительные гарантии госзащиты прав потребителей, а также курировать работу по разработке специальных образовательных программ и тематических компьютерных игр.