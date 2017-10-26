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13:25 (мск), источник: VN.ru

Омбудсмен по правам потребителей появится в Новосибирске

Отныне правовую грамотность россиян будут повышать с помощью тематических компьютерных игр, соцсетей и инфокиосков на вокзалах и в магазинах. Курировать образовательный проект будет региональный уполномоченный по правам потребителей, утвержденный на днях Роспотребнадзором.

По поручению Президента РФ, Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации о введении должности региональный уполномоченный по правам потребителей. Цель — помочь регионам в подготовке собственных программ, направленных на создание благоприятных условий для реализации потребителями своих прав, сообщают «Известия».

Для мотивации детей и молодежи к изучению прав потребителей предлагается проводить олимпиады и конкурсы в школах и вузах, а также создать региональные сайты «Защита прав потребителей» и тематические группы в соцсетях. В магазинах, на вокзалах и в МФЦ, согласно документу, необходимо устанавливать инфокиоски с интерактивными материалами по вопросам защиты прав потребителей.

Создание региональных программ предусмотрено Стратегией госполитики РФ. Финансирование за счет региональной казны, срок реализации — от трех до шести лет. Омбудсмен должен будет обеспечивать дополнительные гарантии госзащиты прав потребителей, а также курировать работу по разработке специальных образовательных программ и тематических компьютерных игр.

Недавний крупный скандал, связанный с нарушением прав потребителей, разгорелся в Новосибирске в начале октября. Посетители аквапарка дошли до Верховного суда РФ, чтобы защитить свое право приносить в развлекательный центр еду и напитки.

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