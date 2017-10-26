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13:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Депутаты ЗСО добавили миллиард на зарплату бюджетникам и 70 миллионов — на Конгресс-холл к саммиту ШОС

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября, ФедералПресс. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили в первом чтении проект изменения регионального бюджета на 2017 год и плановый период 2018−19 годов. Как и ожидалось, парламентарии одобрили увеличение на 1,115 миллиарда рублей зарплаты бюджетникам и согласовали финансирование международного российско-казахстанского форума и разработку проекта Конгресс-холла к саммиту ШОС и БРИКС.

Как сообщил сегодня на заседании ЗСО первый заместитель министра финансов Челябинской области Александр Грязев, последние расчеты подтвердили, что на организацию XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске можно выделить 70 миллионов рублей.

Еще 50 миллионов, по словам замминистра, пойдет на разработку проекта здания Конгресс-холла, наконец, 36,3 миллиона — на развитие фонда заработной платы учебно-вспомогательного персонала в дошкольных образовательных учреждениях региона.

Как и сообщалось ранее, более 1,115 миллиарда пойдут на рост зарплаты бюджетников: полмиллиарда выделяется областному министерству здравоохранения, далее по нисходящей следует министерство образования (237,7 миллиона), минкультуры (107,4 миллиона, министерство социальных отношений (82,1 миллиона) и госкомитет по делам архивов (1,5 миллиона).

Кроме того, как уточнил Александр Грязев, дотация муниципалитетам на развитие учреждений культуры составит 186,9 миллиона рублей. Депутаты ЗСО против такого перераспределения не возражали, тем более, что дефицит бюджета от роста зарплат бюджетникам не увеличивается.

«В 2017 году очень хорошо поработали, — удовлетворенно отметил спикер Заксобрания Владимир Мякуш. — Дефицит бюджета сократился вчетверо, с 10 до 2,5 миллиарда рублей».

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