На выборы мэра Омска заявился видный единоросс
Еще одним участником выборов мэра Омска стал член политсовета омского регионального отделения «Единой России» Иван Бахарев.
Еще одним участником выборов мэра Омска стал член политсовета омского регионального отделения «Единой России» Иван Бахарев.
Он подал документы в один день с исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым.
В качестве места работы Бахарев указал Центр мониторинга имущества ЖКК. Также он возглавляет первичное отделение «Единой России» в Октябрьском округе Омска.
Как ранее сообщал «СуперОмск», официально на весенних выборах мэра Омска «Единая Россия» не выставляла своего кандидата, ссылаясь на то, что процедура не предполагает выдвижение от политических партий. Документы от потенциальных градоначальников будут приниматься до 31 октября. В ноябре Омский городской Совет выберет нового мэра города из двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.