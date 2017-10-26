На выборы мэра Омска заявился видный единоросс

Он подал документы в один день с исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым.

Как ранее сообщал «СуперОмск», официально на весенних выборах мэра Омска «Единая Россия» не выставляла своего кандидата, ссылаясь на то, что процедура не предполагает выдвижение от политических партий. Документы от потенциальных градоначальников будут приниматься до 31 октября. В ноябре Омский городской Совет выберет нового мэра города из двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.