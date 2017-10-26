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13:34 (мск), источник: РИА Новости

Ельцин Центр отказал Собчак в площадке под мастер-класс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Ельцин Центр в Екатеринбурге отказал телеведущей Ксении Собчак в предоставлении площадки для проведения мастер-класса «Тайм-менеджмент молодой мамы», сообщила РИА Новости в четверг представитель Ельцин центра Елена Волкова.

Источник: РИА Новости

«Они хотели к нам зайти, но мы, к сожалению, не подписали с ними договор. Мы причину назвали в официальном отказе, что у нас очень много мероприятий проходит и мы просто физически не можем это мероприятие провести на нашей площадке. Это действительно так. У нас будет и поэтический вечер, и несколько лекций. По тому количеству людей, которое им нужно, у нас не получается. Но вторая причина — это момент был тяжелый, когда она сказала, что баллотируется в президенты. Мы не имеем права по уставу проводить политические акции, поэтому вынуждены были отказаться от этого мероприятия», — сказала Волкова.

Она добавила, что, по ее сведениям, мастер-класс Собчак пройдет в пятницу в одном из отелей.

Также Собчак в пятницу в Екатеринбурге проведет встречу с избирателями.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата «против всех». Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

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