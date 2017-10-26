Ельцин Центр отказал Собчак в площадке под мастер-класс

«Они хотели к нам зайти, но мы, к сожалению, не подписали с ними договор. Мы причину назвали в официальном отказе, что у нас очень много мероприятий проходит и мы просто физически не можем это мероприятие провести на нашей площадке. Это действительно так. У нас будет и поэтический вечер, и несколько лекций. По тому количеству людей, которое им нужно, у нас не получается. Но вторая причина — это момент был тяжелый, когда она сказала, что баллотируется в президенты. Мы не имеем права по уставу проводить политические акции, поэтому вынуждены были отказаться от этого мероприятия», — сказала Волкова.