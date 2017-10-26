Мэр Самары заявил, что продолжает работать на своем посту

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Ранее сообщалось, что прокуратура Самары вынесла представление городской думе с требованием отстранить Фурсова от занимаемой должности. И.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в четверг объявил об отставке Фурсова с поста мэра города. Он сообщил, что мэр с 1 ноября возглавит министерство труда и занятости региона. Исполняющим обязанности главы города назначен заместитель мэра Самары Владимир Василенко, добавил и.о. губернатора.

«В отставку не ушел, продолжаю работать. О дальнейших изменениях будет официально сообщено позднее», — сказал Фурсов.

От дальнейших комментариев он отказался.

Вступление в должность мэра Самары Фурсова состоялась в октябре 2015 года. Фурсов был избран на этот пост городской думой сроком на пять лет. Ранее он являлся главой администрации Самары. С 2012 по 2014 год занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики региона.