На Среднем Урале названы первые кандидаты в министры
Свердловское отделение «Опоры России» выдвинет своих кандидатов в министры инвестиций и экономики региона.
Свердловское отделение «Опоры России» выдвинет своих кандидатов в министры инвестиций и экономики региона.
«Сегодня посоветовались с
Среди обсуждаемых кандидатур также член совета Николай Савин и зампредседателя совета Григорий Аптер.
Напомним, для кандидатов на высокие посты обязательно наличие высшего образования, опыт управленческой деятельности от 5 лет и опыт работы в сфере экономики, отсутствие судимости. Не обязательно, но весьма желательно наличие учёной степени, диплома MBA, госнаград и поощрений. Последний день приема документов от претендентов — 8 ноября, тестирование на знание законодательства состоится 10 ноября, а презентация концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики — 15 ноября.