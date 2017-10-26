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13:53 (мск), источник: ЕАН

На Среднем Урале названы первые кандидаты в министры

Свердловское отделение «Опоры России» выдвинет своих кандидатов в министры инвестиций и экономики региона.

«Сегодня посоветовались с коллегами-опоровцами и подумали: а не замахнуться ли нам на министерские посты? Тем более что кандидатов там вроде бы пока не лишку. В общем, думаем выдвинуть в ближайшие дни кандидатами в министры экономики и инвестиций. В нашем шорт-листе Илья Тыщенко, председатель РО (регионального отделения “Опоры”) и Ханин Дмитрий, зампредседателя совета РО», — написал в Facebook председатель попечительского совета отделения Евгений Артюх.

Среди обсуждаемых кандидатур также член совета Николай Савин и зампредседателя совета Григорий Аптер.

Напомним, для кандидатов на высокие посты обязательно наличие высшего образования, опыт управленческой деятельности от 5 лет и опыт работы в сфере экономики, отсутствие судимости. Не обязательно, но весьма желательно наличие учёной степени, диплома MBA, госнаград и поощрений. Последний день приема документов от претендентов — 8 ноября, тестирование на знание законодательства состоится 10 ноября, а презентация концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики — 15 ноября.

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