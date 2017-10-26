На Среднем Урале названы первые кандидаты в министры

«Сегодня посоветовались с коллегами-опоровцами и подумали: а не замахнуться ли нам на министерские посты? Тем более что кандидатов там вроде бы пока не лишку. В общем, думаем выдвинуть в ближайшие дни кандидатами в министры экономики и инвестиций. В нашем шорт-листе Илья Тыщенко, председатель РО (регионального отделения “Опоры”) и Ханин Дмитрий, зампредседателя совета РО», — написал в Facebook председатель попечительского совета отделения Евгений Артюх.