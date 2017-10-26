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13:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Решетников: налоговая нагрузка в Прикамье будет выравниваться

ПЕРМЬ, 26 октября, ФедералПресс. Сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников в послании к Законодательному собранию Прикамья обозначил основные приоритеты бюджетной политики на 2018 год и плановый период до 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона отметил, что «при формировании бюджета было непросто свести основные направления бюджетной политики, макроэкономическую текущую ситуацию, наказы жителей, рекомендации федеральных органов власти».

«Бюджет сверстан в новых условиях. Экономика страны стабилизировалась. Главный фактор — существенное замедление инфляции до уровня ниже 4%. Пермские предприятия к новым условиям адаптировались, рост промышленного производства в первые девять месяцев года составил 3,9%. При этом речь идет не об одном-двух локомотивах, а о широком перечне отраслей», — уточнил Максим Решетников.

Он отдельно остановился на внесенном в заксобрание проекте взимания налогов на имущество юридических и физических лиц исходя из кадастровой стоимости имущества. Глава региона пояснил, что речь идет о выравнивании налоговой нагрузки. Для тех, кто добросовестно платил налоги, их размер не увеличится.

«Найдено сбалансированное решение. Принятие закона приведет к выравниванию налоговой нагрузки и равным условиям конкуренции. По факту речь идет о легализации доходов, которая принесет краевому бюджету 1 млрд рублей. Эти средства будут направлены на задачи развития — транспортные, социальные, городские объекты», — уточнил губернатор.

Говоря о возможных рисках, Максим Решетников выделил межбюджетные отношения.

«К сожалению, межбюджетные отношения по линии федерация — регионы стабильностью не отличаются. Опять происходят новации по 2018 году, которые не лучшим образом скажутся на Прикамье, мы серьезно теряем в деньгах, размер дотаций для нас уменьшается примерно в два раза. Мы ведем диалог, доносим свою позицию. Я все-таки рассчитываю, что на федеральном уровне комиссия по региональной политике, коллеги наш услышат», — рассказал губернатор ранее в интервью телеканалу РБК.

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