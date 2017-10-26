Решетников: налоговая нагрузка в Прикамье будет выравниваться

Источник: РИА "Новости"

Глава региона отметил, что «при формировании бюджета было непросто свести основные направления бюджетной политики, макроэкономическую текущую ситуацию, наказы жителей, рекомендации федеральных органов власти».

«Бюджет сверстан в новых условиях. Экономика страны стабилизировалась. Главный фактор — существенное замедление инфляции до уровня ниже 4%. Пермские предприятия к новым условиям адаптировались, рост промышленного производства в первые девять месяцев года составил 3,9%. При этом речь идет не об одном-двух локомотивах, а о широком перечне отраслей», — уточнил Максим Решетников.

Он отдельно остановился на внесенном в заксобрание проекте взимания налогов на имущество юридических и физических лиц исходя из кадастровой стоимости имущества. Глава региона пояснил, что речь идет о выравнивании налоговой нагрузки. Для тех, кто добросовестно платил налоги, их размер не увеличится.

«Найдено сбалансированное решение. Принятие закона приведет к выравниванию налоговой нагрузки и равным условиям конкуренции. По факту речь идет о легализации доходов, которая принесет краевому бюджету 1 млрд рублей. Эти средства будут направлены на задачи развития — транспортные, социальные, городские объекты», — уточнил губернатор.

Говоря о возможных рисках, Максим Решетников выделил межбюджетные отношения.