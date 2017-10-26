Проект бюджета Пермского края на 2018−2020 годы принят в первом чтении

Напомним, в проекте краевого бюджета доля социальных расходов составляет около 75%. Предусмотрено финансирование 13 государственных программ Пермского края, 54 объектов по семи государственным программам, в том числе 17 новых инвестиционных проектов. Предусмотрено беспрецедентное увеличение объемов финансирования дорожной отрасли.
Основное внимание уделяется финансированию направления «Образование и молодежная политика». Основная задача в рамках данного направления — сохранение высокого уровня образования в крае, в первую очередь, среднего, подтверждаемого объективными результатами, ЕГЭ и олимпиад. Ключевое внимание будет уделено строительству детских садов и школ по всему краю. Также будет продолжена государственная политика по поддержке высшего образования и науки.
Второе место по расходам бюджета занимает финансирование программы «Качественное здравоохранение». Приоритетными направлениями в данной сфере должны стать: развитие инфраструктуры и модернизация материально-технического обеспечения, в том числе средства планируется направить на строительство и реконструкцию 24 объектов здравоохранения, из них 19 планируется завершить в ближайшие 3 года. Планируется финансирование и реализация проекта «Новая поликлиника», выезд в территориии Прикамья мобильных медицинских бригад для консультирвания жителей отдаленных районов, информатизация медучреждений.
В ходе обсуждения парламентарии выступили в поддержку законопроекта. По мнению депутатов, в целом представленный бюджет края сбалансирован.
«Депутатам был представлен не просто социально ориентированный бюджет, а бюджет, направленный на перспективу. Радует, что в бюджете заложено строительство детских садов и школ, предусмотрены средства на социальные нужды», — отметила Дарья Эйсфельд, руководитель фракции «Справедливая Россия».
В итоге Законодательное Собрание проголосовало за принятие законопроекта в первом чтении, определив срок для работы над поправками до 9 ноября.
«Надеемся, что слаженная работа губернаторской команды, депутатского корпуса, местного самоуправления станет залогом успешного претворения в жизнь бюджетных планов», — отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.