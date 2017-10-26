Проект бюджета Пермского края на 2018−2020 годы принят в первом чтении

Напомним, в проекте краевого бюджета доля социальных расходов составляет около 75%. Предусмотрено финансирование 13 государственных программ Пермского края, 54 объектов по семи государственным программам, в том числе 17 новых инвестиционных проектов. Предусмотрено беспрецедентное увеличение объемов финансирования дорожной отрасли.



Основное внимание уделяется финансированию направления «Образование и молодежная политика». Основная задача в рамках данного направления — сохранение высокого уровня образования в крае, в первую очередь, среднего, подтверждаемого объективными результатами, ЕГЭ и олимпиад. Ключевое внимание будет уделено строительству детских садов и школ по всему краю. Также будет продолжена государственная политика по поддержке высшего образования и науки.



Второе место по расходам бюджета занимает финансирование программы «Качественное здравоохранение». Приоритетными направлениями в данной сфере должны стать: развитие инфраструктуры и модернизация материально-технического обеспечения, в том числе средства планируется направить на строительство и реконструкцию 24 объектов здравоохранения, из них 19 планируется завершить в ближайшие 3 года. Планируется финансирование и реализация проекта «Новая поликлиника», выезд в территориии Прикамья мобильных медицинских бригад для консультирвания жителей отдаленных районов, информатизация медучреждений.