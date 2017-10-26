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15:29 (мск), источник: UzReport.news

Президент Шавкат Мирзиёев посетил парламент Турции

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Великое национальное собрание Турции.

Источник: UzReport.news

Великое национальное собрание, созданное 23 апреля 1920 года, является высшим законодательным органом Турецкой Республики.

По итогам выборов 2015 года в парламенте свои фракции имеют 4 партии. Спикером парламента является представитель партии Справедливости и развития Исмаил Кахраман.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился со Спикером Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом.

На состоявшихся 25 октября переговорах на высшем уровне отмечалась важность поддержки межпарламентского сотрудничества путем обмена визитами и проведения совместных мероприятий. В ходе беседы было уделено внимание вопросам укрепления взаимодействия в этом направлении.

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Великим национальным собранием Турецкой Республики.

Президент нашей страны ознакомился с деятельностью Великого национального собрания.

Шавкат Мирзиёев отдал дань памяти погибших в ходе попытки государственного переворота в Турции в 2016 году.

Затем Президент нашей страны отбыл в Стамбул.

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