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14:13 (мск), источник: РБК

Собчак лишила Медведева лидерства в рейтинге недоверия «Левада-центра»

Ксения Собчак в октябре заняла первое место в рейтинге недоверия, который составил «Левада-центр» на основе опроса общественного мнения.

Источник: Reuters

В ходе социологического исследования, которое опубликовал «Левада-центр», респондентам было предложено назвать 5−6 политиков или общественных деятелей, которым они не доверяют. В октябре первое место в этом рейтинге заняла Ксения Собчак, которую выбрали 16% участников опроса. Социологи отметили, что это максимальный в динамике уровень недоверия телеведущей с 2013 года.

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Опрос проводился 20—24 октября, то есть уже после объявления Собчак решения о намерении баллотироваться в президенты.

Меньше стало тех, кто не доверяет премьер-министру Дмитрию Медведеву. Если в августе он занимал первое место в рейтинге недоверия с 15%, то теперь его фамилию назвали 13% респондентов. При этом в другом опросе, где участникам опроса предлагалось оценить деятельность Медведева на посту премьер-министра, о недоверии главе правительства сказали 53% опрошенных.

Максимальный в динамике рейтинг недоверия в октябре оказался у оппозиционера Алексея Навального. Если в 2013 году его фамилию назвали 3%, то теперь 12%.

Что касается рейтинга доверия, который «Левада-центр» проводил по тем же правилам, то в нем первое место занял президент Владимир Путин, которого поддержали 60% опрошенных.

Это — максимальный его результат с марта прошлого года. На вопрос о том, одобряют ли граждане деятельность Путина на посту президента, положительно ответили 82%.

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Второе место в рейтинге доверия занял Сергей Шойгу, в пользу которого высказались 30% опрошенных. За министром обороны следуют глава МИД Сергей Лавров (27%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (11%).

В целом россияне положительно оценили ситуацию в стране, а 57% уверены, что «дела идут в правильном направлении». Противоположной точки зрения придерживаются 27%.

Больше половины опрошенных «Левада-центром» не доверяют правительству (- 51%; в сентябре 52% заявили, что доверяют кабинету министров) и Государственной думе (57%), однако при этом положительно оценивают деятельность главы региона (53%).

Опрос был проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Собчак дала первую пресс-конференцию на тему выборов президента
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24 октября© Ньюстюб
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