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14:19 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников оценил реконструкцию набережной в Новосибирске

Качество работ можно оценить как хорошее, но предстоит еще многое сделать весной 2018 года. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников подвел итоги I этапа реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Источник: VN.ru

Сегодня, 26 октября, во время технической приемки объекта представители администрации Новосибирска доложили Андрею Травникову об архитектурном решении проекта набережной, инженерных решениях и о работе по реконструкции территории.

«В целом качество проведенных работ оцениваю как хорошее, — сказал руководитель Новосибирской области. — Конечно, нужно учитывать, что по итогам работ ушли в осень, для этого были объективные причины — длительное согласование проектной документации. Тем не менее, до морозов подрядчики успели сделать свою работу.

Гарантийный срок выполненных работ составляет три года. После зимы потребуется время, чтобы грунт устоялся. Весной, как земля оттает, подрядчик должен выявить и оперативно устранить дефекты. Нужно, чтобы у жителей Новосибирска сохранилось ощущение надежной, качественно выполненной работы.

Андрей Травников напомнил, что проект удалось реализовать благодаря старту федерального проекта «Комфортная городская среда»: «На первый этап, который реализован в этом году, было выделено 140 миллионов рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. Думаю, что мы совместными усилиями найдем возможность продолжить реализацию проекта в следующем году. Проектная документация состоит из нескольких этапов на общую сумму почти 290 миллионов рублей. Впереди еще много работы. И я думаю, что ее много не только для администрации города и подрядчиков, но и жители города также подключатся к благоустройству этого замечательного места. Весной здесь необходимо провести субботник, навести порядок.

Хотелось бы, чтобы новосибирцы поучаствовали в высадке кустарников, деревьев, чтобы не только подрядчик, но и каждый горожанин оставил здесь кусочек души.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пояснил, что сейчас выполнены работы «нижнего променада» набережной, а в следующем году будут благоустраивать часть набережной вдоль улицы Большевистской — «верхний променад». Потребуется также дальнейшее озеленение, приведение в порядок газонной части.

Оценивая качество реконструкции Михайловской набережной, Андрей Травников заметил, что в благоустройство набережной не входили работы по приведению в порядок зоны берега, примыкающей к воде.

«Действительно, существуют вопросы разделению полномочий по содержанию данной территории между федеральными органами власти и городской администрацией. Мы найдем способ решить эту проблему и привести в порядок не только территорию объекта, но и те сооружения, подпорные стенки, которые примыкают к набережной», — отметил врио губернатора.

Справка. Цель проекта «Формирование комфортной городской среды», разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина, — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории России. Материалы приоритетного проекта представлены на его официальном сайте: www.gorodsreda.ru. С информацией о реализации проекта на территории Новосибирской области можно ознакомиться на сайте министерства ЖКХ и энергетики региона.

Михайловская набережная — это крупнейший проект, который был реализован в Новосибирской области. Работы здесь проведены за счет средств федерального и областного бюджетов. Текущим ремонтом было предусмотрено благоустройство променада пешеходной зоны: замена покрытия с расширением пешеходного пространства, устройство освещения, ливневой канализации, водопровода, ландшафтные работы, установка парковой мебели.

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