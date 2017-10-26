Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Жириновский устроил скандал в шоу Владимира Соловьева
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Собчак ответила Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о причине отказа болгарских пилотов летать на МиГе
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевое заксобрание одобрило проект бюджета Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников обратился с посланием к Законодательному Собранию Прикамья, в котором озвучил структуру и основные приоритеты бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

«Бюджет, который я представляю, — по сути, оцифрованная программа, сформированная вместе с жителями. Это бюджет социально ориентированный, ответственный, направленный на развитие и сбалансированный в 3-х летнем периоде», — заявил глава региона. Проект бюджета предполагает наличие дефицита. Доходы региона на следующий год ожидаются в объеме 115,6 млрд руб., расходы — 119,2 млрд руб. (дефицит 3,6 млрд).

«Я считаю, что дефицит 2018 года не позитивное, но вынужденное явление, — заявил губернатора Прикамья, — заканчивается программа расходов на переселение жителей из аварийного жилья в Березниках в 2018 году. Мы возвращаем долги дорожному фонду. На начало этого года долг составлял 6 млрд рублей. В этом году мы сокращаем его на 3 млрд, в следующем — на 1 млрд, к 2020 году он будет закрыт. В следующем году заканчивается ряд соцвыплат — это еще на 1 млрд рублей. Поэтому мы рассчитываем, что к 2020 году реальная цифра дефицита будет сведена к нулю».

При этом проект бюджета, представленный депутатам Законодательного Собрания, предусматриваем снижение дефицита в 2019 году до — 0,6 млрд руб., а в 2020 году — выход в профицит. Депутаты большинством голосов поддержали законопроект в первом чтении. Второе чтение законопроекта состоится в ноябре.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Офицер Росгвардии отметил увольнение расстрелом
Матерей заставят сидеть дома
МВД назвало причину обысков в театре Джигарханяна
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Путин призвал повысить безопасность Рунета
При взрыве на фабрике фейерверков в Джакарте погибли 47 человек
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь