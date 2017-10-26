Краевое заксобрание одобрило проект бюджета Пермского края

«Бюджет, который я представляю, — по сути, оцифрованная программа, сформированная вместе с жителями. Это бюджет социально ориентированный, ответственный, направленный на развитие и сбалансированный в 3-х летнем периоде», — заявил глава региона. Проект бюджета предполагает наличие дефицита. Доходы региона на следующий год ожидаются в объеме 115,6 млрд руб., расходы — 119,2 млрд руб. (дефицит 3,6 млрд).



«Я считаю, что дефицит 2018 года не позитивное, но вынужденное явление, — заявил губернатора Прикамья, — заканчивается программа расходов на переселение жителей из аварийного жилья в Березниках в 2018 году. Мы возвращаем долги дорожному фонду. На начало этого года долг составлял 6 млрд рублей. В этом году мы сокращаем его на 3 млрд, в следующем — на 1 млрд, к 2020 году он будет закрыт. В следующем году заканчивается ряд соцвыплат — это еще на 1 млрд рублей. Поэтому мы рассчитываем, что к 2020 году реальная цифра дефицита будет сведена к нулю».



При этом проект бюджета, представленный депутатам Законодательного Собрания, предусматриваем снижение дефицита в 2019 году до — 0,6 млрд руб., а в 2020 году — выход в профицит. Депутаты большинством голосов поддержали законопроект в первом чтении. Второе чтение законопроекта состоится в ноябре.