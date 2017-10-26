Казахстан не подписал «дорожную карту» по границе — мнения экспертов

Источник: Sputniknews.kz

Заместитель директора Института общественной политики партии «Нур Отан» Владимир Тельнов считает, что решение главы казахстанского правительства в армянской столице было логичным.

«Раз Кыргызстан потребовал от нас очень строгого выполнения всех требований, которые никто не собирался нарушать, то, естественно, реакция казахстанской стороны была направлена на то, чтобы посмотреть, как выполняются соглашения в экономике. Да, они имеют преференции. У них ввозная цена в Китай в несколько раз ниже, процентов на 25, они обязуются этот китайский товар использовать только у себя. Почему-то весь этот товар они ввозят туда раз в пять больше, чем им надо для внутреннего потребления. Все куда уходит? Ясно куда», — прокомментировал Sputnik Казахстан Владимир Тельнов.

В Ереване Бахытжан Сагинтаев заявил, что по данным КНР, импорт товаров из Китая в Кыргызстан составил 2,6 миллиарда долларов, а по отчетам Кыргызстана — 900 миллионов. По его мнению, в Кыргызстан ввозится гораздо больше китайской одежды и обуви, чем в Россию и Казахстан.

Премьер-министр заявил на заседании о слабом таможенном администрировании со стороны Кыргызстана. По этой причине общая сумма потерь стран Евразийского экономического союза по НДС составила 2,68 миллиарда долларов. Сагинтаев заверил, что работа на границе не направлена против Кыргызстана, а нацелена на выявление нарушений грузоперевозчиков.

«На границе тучи ходят хмуро»

Большое сожаление относительно сложившейся ситуации между двумя странами выразил доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев из Кыргызстана.

Акенеев прокомментировал, что последние несколько лет вопрос о нарушении кыргызстанской стороной принципов перевозок не стоял так остро.

«В усиленном режиме сегодня казахская республика проверяет эти машины, но считает, что где-то нарушены принципы перевозок, хотя мы считаем, что абсолютно два года эти машины ездили и перевозили грузы, никаких нареканий не было. Наш премьер-министр был готов “дорожную карту” подписать. Ее готовили специалисты, члены правительства Казахстана и Кыргызстана», — сказал Жумакадыр Акенеев во время видеомоста в пресс-центре Sputnik Казахстан.

Эксперт из Кыргызстана заявил, что 80 процентов из тех машин, которые усиленно проверяются на границе, направляются с товарами в Российскую Федерацию, остальная часть едет в Казахстан.

«То, что сегодня с трудом пропускается мясомолочная продукция, в первую очередь, бьет по гражданам Казахстана. Жителей Алматинской, Жамбылской областей практически мясом и молоком обеспечиваем мы, Кыргызская Республика. Об этом умолчать невозможно», — высказался Жумакадыр Акенеев.

Владимир Тельнов ответил, что Казахстан не подписал «дорожную карту» из-за того, что нужно более детально изучить проблему «серого» импорта. Он добавил, что нельзя забывать о взаимосвязи экономических вопросов с политическими.

«То, что я говорю — мое экспертное мнение, а не позиция страны. Если ты, допустим, в области политики что-то “толкнул” или какое-то движение сделал, это, несомненно, отзывается и в экономике. Мы должны более взвешенно и бережно относиться к друг другу и понимать, что за этим стоят судьбы многих простых людей, предпринимателей, от которых, в конечном итоге, зависит благосостояние наших государств», — прокомментировал ситуацию Тельнов.

Карта раздора

Проблемы на кыргызско-казахской границе начались 10 октября.

18 октября премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков посетил Астану, где ему удалось договориться о приоритете в проверке граждан с личным багажом, рейсовых автобусов с пассажирами, легковых машин и пустых грузовиков. После этого автомобили на границе начали пропускать быстрее.

Сообщалось, что в Ереване состоится подписание специальной «дорожной карты», состоящей из 48 пунктов по реализации согласованной транспортной политики государств на среднесрочную перспективу.

Глава Минэкономики Кыргызстана Артем Новиков заявил, что КР изучит позицию казахстанской стороны и сделает ответное заявление, подчеркнув, что заявления Бакытжана Сагинтаева «никак не способствуют решению проблемы на границе».