Казахстан не подписал «дорожную карту» по границе — мнения экспертов
АСТАНА, 26 окт — Sputnik.
АСТАНА, 26 окт — Sputnik.
Заместитель директора Института общественной политики партии «Нур Отан» Владимир Тельнов считает, что решение главы казахстанского правительства в армянской столице было логичным.
«Раз Кыргызстан потребовал от нас очень строгого выполнения всех требований, которые никто не собирался нарушать, то, естественно, реакция казахстанской стороны была направлена на то, чтобы посмотреть, как выполняются соглашения в экономике. Да, они имеют преференции. У них ввозная цена в Китай в несколько раз ниже, процентов на 25, они обязуются этот китайский товар использовать только у себя.
«На границе тучи ходят хмуро»
Большое сожаление относительно сложившейся ситуации между двумя странами выразил доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев из Кыргызстана.
Акенеев прокомментировал, что последние несколько лет вопрос о нарушении кыргызстанской стороной принципов перевозок не стоял так остро.
«В усиленном режиме сегодня казахская республика проверяет эти машины, но считает, что
Эксперт из Кыргызстана заявил, что 80 процентов из тех машин, которые усиленно проверяются на границе, направляются с товарами в Российскую Федерацию, остальная часть едет в Казахстан.
«То, что сегодня с трудом пропускается мясомолочная продукция, в первую очередь, бьет по гражданам Казахстана. Жителей Алматинской, Жамбылской областей практически мясом и молоком обеспечиваем мы, Кыргызская Республика. Об этом умолчать невозможно», — высказался Жумакадыр Акенеев.
«То, что я говорю — мое экспертное мнение, а не позиция страны. Если ты, допустим, в области политики
Карта раздора
Проблемы на
18 октября
Сообщалось, что в Ереване состоится подписание специальной «дорожной карты», состоящей из 48 пунктов по реализации согласованной транспортной политики государств на среднесрочную перспективу.
Глава Минэкономики Кыргызстана Артем Новиков заявил, что КР изучит позицию казахстанской стороны и сделает ответное заявление, подчеркнув, что заявления Бакытжана Сагинтаева «никак не способствуют решению проблемы на границе».
В четверг утром в Бишкеке 20−25 человек устроили пикет у здания посольства Казахстана