Поклонская ответила Собчак на слова о «генетическом отребье»
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская ответила на критику телеведущей Ксении Собчак, припомнив ей слова о «генетическом отребье».
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская ответила на критику телеведущей Ксении Собчак, припомнив ей слова о «генетическом отребье».
Ранее в своем
«Хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор.
В ответ на это Поклонская подчеркнула, что Собчак старается втянуть ее в публичную полемику. По мнению депутата, телеведущая может построить свою избирательную кампанию только на «грязи, гневе и раздражении на всю страну».
Также парламентарий упомянула высказывание Собчак, в котором телеведущая назвала Россию «страной генетического отребья».
«Народ, Ксения, не “генетическое отребье”, не “быдло”, как вы “ласково” любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму», — написала Поклонская на своей странице «ВКонтакте».