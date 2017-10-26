Поклонская ответила Собчак на слова о «генетическом отребье»

Источник: РИА Новости

Ранее в своем Instagram-аккаунте Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты России, прокомментировала заявление Поклонской о статусе Крыма и отметила, что «ни одна мировая держава» не приняла итоги референдума на полуострове.

«Хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров», — заключила Собчак.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaqdfszBVhu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Наталья Владимировна Поклонская вчера откомментировала мою прессконференцию так: "Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь – это Россия". Так вот,спрашивали-отвечаем: вообще-то мировому сообществу неизвестно. Вот буквально никому. Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь. Да что там мировая держава: даже Сбербанк России не признает Крым частью России. Или вы видите в Евпатории, Ялте, Керчи или Симферополе хоть одно его отделение? В отличие от Натальи я родилась и всю жизнь прожила в России. Мой отец был одним из тех люде, кто писал ее конституцию. И мне действительно неприятно, что мы, как страна, не держим слово данное нашему главному соседу. Я училась в МГИМО, и меня тогда учили, что международные договоры нужно уважать. Но видимо в евпаторийском филиале харьковского юридического института и в Государственной думе есть вещи, которые не обсуждаются: Крым наш, Царь женился девственником, Путин - навечно. Но с другой стороны - хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-25T07:58:20+00:00">Окт 25 2017 в 12:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В ответ на это Поклонская подчеркнула, что Собчак старается втянуть ее в публичную полемику. По мнению депутата, телеведущая может построить свою избирательную кампанию только на «грязи, гневе и раздражении на всю страну».

Также парламентарий упомянула высказывание Собчак, в котором телеведущая назвала Россию «страной генетического отребья».

«Народ, Ксения, не “генетическое отребье”, не “быдло”, как вы “ласково” любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму», — написала Поклонская на своей странице «ВКонтакте».