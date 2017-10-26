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14:19 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская ответила Собчак на слова о «генетическом отребье»

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская ответила на критику телеведущей Ксении Собчак, припомнив ей слова о «генетическом отребье».

Источник: РИА Новости

Ранее в своем Instagram-аккаунте Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты России, прокомментировала заявление Поклонской о статусе Крыма и отметила, что «ни одна мировая держава» не приняла итоги референдума на полуострове.

«Хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров», — заключила Собчак.

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В ответ на это Поклонская подчеркнула, что Собчак старается втянуть ее в публичную полемику. По мнению депутата, телеведущая может построить свою избирательную кампанию только на «грязи, гневе и раздражении на всю страну».

Также парламентарий упомянула высказывание Собчак, в котором телеведущая назвала Россию «страной генетического отребья».

«Народ, Ксения, не “генетическое отребье”, не “быдло”, как вы “ласково” любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму», — написала Поклонская на своей странице «ВКонтакте».

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25 октября© Ньюстюб
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