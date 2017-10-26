Власти Мособласти рассказали об обеспечении льготников лекарствами

«С начала 2017 года льготники-жители Московской области обеспечены лекарственными препаратами по 2,5 миллиона рецептам. (…) По сумме это на 28,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.

Она уточнила, что на территории региона проживает более 657 тысяч человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения.

На лекарственное обеспечение данных категорий граждан в амбулаторных условиях в консолидированном бюджете Московской области в 2017 году предусмотрено 10,5 миллиардов рублей. Ольга Забралова Первый заместитель председателя правительства Мособласти

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26 июня сообщалось, что около 46 тысяч жителей Московской области получили социальные услуги на дому c начала года. По словам Забраловой, чаще всего требуется купить и принести продукты питания, лекарства, помочь в приготовлении пищи, сделать уборку, померить давление или температуру. Всем этим на территории региона занимаются более пяти тысяч социальных работников.