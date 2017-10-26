Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: проблема в ВВС Болгарии - пилоты отказались лететь на МиГ-29
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти Мособласти рассказали об обеспечении льготников лекарствами

Лекарств на общую сумму в 7,7 миллиарда рублей выписали льготным категориям граждан в Подмосковье с начала текущего года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 26 октября.

«С начала 2017 года льготники-жители Московской области обеспечены лекарственными препаратами по 2,5 миллиона рецептам. (…) По сумме это на 28,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.

Она уточнила, что на территории региона проживает более 657 тысяч человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения.

На лекарственное обеспечение данных категорий граждан в амбулаторных условиях в консолидированном бюджете Московской области в 2017 году предусмотрено 10,5 миллиардов рублей.
Ольга Забралова
Первый заместитель председателя правительства Мособласти
Читайте также
Пенсии в Москве могут повысить сразу на 3 тыс. руб

26 июня сообщалось, что около 46 тысяч жителей Московской области получили социальные услуги на дому c начала года. По словам Забраловой, чаще всего требуется купить и принести продукты питания, лекарства, помочь в приготовлении пищи, сделать уборку, померить давление или температуру. Всем этим на территории региона занимаются более пяти тысяч социальных работников.

В регионе в настоящее время открыто более 300 пунктов отпуска лекарственных препаратов Мособлмедсервиса, в том числе пять аптечных организаций полного цикла с круглосуточным режимом работы. Рецептурные медикаменты служат для лечения социальных значимых заболеваний.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак рассказала, чей Крым на самом деле
Российскую экономику не спасут даже овощи
МВД назвало причину обысков в театре Джигарханяна
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
При взрыве на фабрике фейерверков в Джакарте погибли 47 человек
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь