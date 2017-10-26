Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
СМИ: у погибшего менеджера Роскосмоса требовали 80 млн руб.в СИЗО
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Энциклопедия советской жизни 70-х26 октября 1977 вышла мелодрама Рязанова «Служебный роман», которую по аналогии с романом «Евгений Онегин» можно назвать «энциклопедией советской жизни 70-х»
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
15:45 (мск), источник: Калининград.Ru

Депутаты проголосовали за присвоение наименований восьми новым улицам Калининграда

В четверг, 26 октября, на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике депутаты проголосовали за присвоение наименований новым улицам Калининграда.

Источник: Калининград.Ru

Если решение утвердят на Горсовете 1 ноября, то в областном центре появятся улицы Вяземская, Волгоградская и Западная, а также переулки Нежинский и Украинский, Миргородский проезд, аллея Чемпионов и Парадная набережная.

Несмотря на то, что депутаты проголосовали за присвоение названий единогласно, некоторые из них остались не совсем довольны таким решением. «Мне вот часть названий не нравится. Не все, конечно, но есть и не слишком удачные. Решение о присвоении наименований принимает топонимическая комиссия, а депутатов ставят перед фактом», — рассказал председатель Горсовета Андрей Кропоткин.

По его мнению, в названиях улиц Калининграда необходимо соблюдать разумные пропорции между историей, эстетикой и именами заслуженных людей.

Решение о присвоении наименований новым улицам Калининграда принимает топонимическая комиссия. В состав входят архитекторы, историки и другие представители общественности. Возглавляет её замглавы горадминистрации Артур Крупин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ярошук рассказал, когда на Острове возобновят движение трамваев
На пляже в Балтийске села на мель самоподъёмная платформа
МВД назвало причину обысков в театре Джигарханяна
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
При взрыве на фабрике фейерверков в Джакарте погибли 47 человек
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь