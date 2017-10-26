Депутаты проголосовали за присвоение наименований восьми новым улицам Калининграда

Если решение утвердят на Горсовете 1 ноября, то в областном центре появятся улицы Вяземская, Волгоградская и Западная, а также переулки Нежинский и Украинский, Миргородский проезд, аллея Чемпионов и Парадная набережная.

Несмотря на то, что депутаты проголосовали за присвоение названий единогласно, некоторые из них остались не совсем довольны таким решением. «Мне вот часть названий не нравится. Не все, конечно, но есть и не слишком удачные. Решение о присвоении наименований принимает топонимическая комиссия, а депутатов ставят перед фактом», — рассказал председатель Горсовета Андрей Кропоткин.