Путин призвал повысить безопасность Рунета

Источник: РИА "Новости"

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Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС — Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения безопасности российского сегмента интернета и о необходимости жестких действий в отношении лиц, использующих его в преступных целях.

«Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента интернета, если для этого потребуется — принять дополнительные нормативные акты, давайте сегодня обсудим, какие именно. При этом подчеркну, речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах», — заявил Путин на заседании Совбеза РФ.

Путин подчеркнул необходимость строго соблюдения и уважения конституционного права на получение и распространение информации.

Но, как и в других демократических странах, мы должны бороться с тем и с теми, кто использует информационное пространство для пропаганды радикальных идей, оправдания терроризма, экстремизма, решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества и отдельных граждан.

Он напомнил, что в текущем году была законодательно усилена ответственность за организацию сайтов, призывающих детей и подростков к суициду, правоохранительные органы и спецслужбы стали гораздо чаще выявлять пресекать деятельность вербовщиков в террористические группы, в том числе в ряды запрещенной в РФ ИГ.