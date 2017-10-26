Путин призвал повысить безопасность Рунета
По его словам, речи об ограничении доступа и барьерах для граждан не идет.
По его словам, речи об ограничении доступа и барьерах для граждан не идет.
Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС — Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения безопасности российского сегмента интернета и о необходимости жестких действий в отношении лиц, использующих его в преступных целях.
«Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента интернета, если для этого потребуется — принять дополнительные нормативные акты, давайте сегодня обсудим, какие именно. При этом подчеркну, речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети,
Путин подчеркнул необходимость строго соблюдения и уважения конституционного права на получение и распространение информации.
Но, как и в других демократических странах, мы должны бороться с тем и с теми, кто использует информационное пространство для пропаганды радикальных идей, оправдания терроризма, экстремизма, решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества и отдельных граждан.
Он напомнил, что в текущем году была законодательно усилена ответственность за организацию сайтов, призывающих детей и подростков к суициду, правоохранительные органы и спецслужбы стали гораздо чаще выявлять пресекать деятельность вербовщиков в террористические группы, в том числе в ряды запрещенной в РФ ИГ.
«Также жестко в рамках закона нужно действовать в отношении других лиц и групп, использующих интернет, информационное пространство в преступных целях», — сказал Путин.