Мэр Новосибирска рассказал о перспективах благоустройства города

Анатолий Евгеньевич, вы уже побывали на набережной? Поделитесь впечатлениями: все ли удалось сделать? Кстати, скептики не верили, что за короткий срок удастся реализовать такой масштабный проект.

Анатолий Локоть: Я с первых дней реконструкции регулярно хожу на набережную. Официально ее еще не открыли, а люди здесь уже гуляют, ребятня на велосипедах ездит. Получилось красиво. Просторная, светлая набережная. Вы помните, что парапет был серым? Его отмыли, обработали пескоструйным способом, и он сейчас «играет» на солнце. В этом году на федеральные средства — а это 140 миллионов рублей — реализован первый этап благоустройства Михайловской набережной, на участке протяженностью почти 1,2 километра от парка «Городское начало» до станции метро «Речной вокзал». В частности, здесь уложено около пятнадцати тысяч квадратных метров плитки разных цветов, отремонтирована центральная парадная лестница — спуск к городской сцене.

Этот проект мы защитили на федеральном уровне, и он был включен в программу «Формирование комфортной городской среды».

По объективным причинам, работы пришлось начать только в августе, и, не скрою, были опасения, все ли успеем сделать. Сейчас вы сами можете убедиться в том, что успели. Архитекторы говорят, что строительные и подрядные организации ответственно отнеслись к работе. Ее надо продолжать, и, надеюсь, мы получим соответствующее финансирование на будущий год.

Не все начинания мэрии горожане оценивают однозначно. Например, несколько лет многие говорили о том, что Новосибирску нужна пешеходная улица, а когда она появилась — подвергли проект критике.

Анатолий Локоть: Улица Ленина была пешеходной по выходным. Хочу отметить, что когда это произошло, вскрылись многие недостатки. Жильцы прилегающих домов стали жаловаться на мусор — оказалось, что его не вывозили, но это никак не связано с пешеходной улицей. За «Универсамом» — брошенная территория, заросшая бурьяном, где собираются бомжи. Оборудовать бы там парковку для посетителей супермаркета, и тогда в выходные дни, когда открыта пешеходная улица, поток покупателей не оскудеет. Муниципалитет готов оказать в этом помощь.

Необходимо и отремонтировать фасады домов, чтобы здания выглядели привлекательно. Знаю, что многим не нравятся блоки, которые огораживают улицу. Но это необходимый элемент безопасности. Другое дело, что и их можно украсить.

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В целом начинание новосибирцы оценили позитивно. Идею надо развивать, наш город заслуживает хорошей пешеходной зоны.

Еще в августе департамент Росприроднадзора по СФО вынес предписание — приостановить работу крупнейшего в городе мусорного полигона «Гусинобродский». В таком случае мегаполису грозит чрезвычайная ситуация, ведь на сегодняшний день «Гусинобродскому» альтернативы нет. Как этого не допустить?

Анатолий Локоть: По федеральному законодательству, мусорных полигонов в черте муниципалитета и жилой зоны быть не должно. Мы обсуждаем со специалистами варианты технического и правового решений проблемы. Рассматривается вопрос об изменении зонирования. Это инициатива муниципалитета, мы разработали дорожную карту, но решение принимается совместно с субъектом федерации.

На Гусинобродский полигон ежедневно вывозят до 5,5 тысячи кубометров твердых бытовых отходов, еще 4,5 тысячи — на Левобережный полигон за городской чертой. При применении соответствующих современных технологий Гусинобродский сможет работать еще долго.

На ваш взгляд, возможно ли вообще в Новосибирске организовать раздельный сбор и глубокую переработку мусора?

Анатолий Локоть: Технологии, которые есть в России, позволяют перерабатывать не более десяти-пятнадцати процентов мусора. Хотя проблема утилизации ТБО — мировая. Какими бы прогрессивными ни были технологии и оснащение заводов, загрязняющие атмосферу выбросы все равно образуются. Кроме того, глубокая переработка — это дорогостоящий процесс.

Никто не отрицает, что сбором и переработкой мусора заниматься надо. Стекло, металл, макулатура, пластик — все должно идти в дело. Для этого необходимы дальнейшие технологические цепочки, но прежде всего — изменение психологии и культуры людей.

В следующем году Новосибирску исполнится 125 лет. Мэрия провела конкурс среди горожан, отобрав 125 идей для городского развития. Больше всего голосов новосибирцы отдали проектам создания велодорожек и борьбы с пылью. Кстати, то, что загрязненность окружающей среды — наиболее актуальная проблема для горожан, подтвердило исследование НГУ. Об этом упомянули 46,4 процента опрошенных.

Анатолий Локоть: Согласен, у нас страдает культура производства. Предприятия естественных монополий во время ремонта теплотрасс, водосетей мало где устанавливают защитную сетку. Надо ужесточать экологические требования, необходимые для исполнения.

Но основной источник пыли — автомобили. Посмотрите, в каком виде они летом заезжают в город, когда их владельцы возвращаются с дач, пикников. Еще один «разносчик» — строительный автотранспорт.

После зимы на тротуарах и дорогах накапливается песок, который разносят автомобили. Поэтому важно максимально быстро проводить весеннюю уборку. Мы системно этим занимаемся, причем я запретил проводить сухую уборку, во время которой пыль поднимается и здесь же оседает. Большая проблема — нехватка и изношенность техники. В этом году мы планируем закупить на кредитные или лизинговые средства почти пятьдесят единиц техники для универсальной уборки улиц.

В Новосибирске по-прежнему строят много жилых домов, но при этом остро не хватает парковочного пространства. Как решить проблему?

Анатолий Локоть: Мы приняли серьезные поправки в правила землепользования, и в них указаны определенные нормы — какой высоты может быть здание, какую площадь нужно отводить под плоскостные и подземные парковки. Все строго регламентировано. На мой взгляд, это самый надежный барьер точечной застройке. Не скрою, эти правила не всеми застройщиками были приняты на ура. Но другого пути нет.

Особенность строительной отрасли такова, что результат мы увидим лишь через несколько лет. Но земельные участки, которые застройщики на конкурсной основе получают под возведение домов, могут быть освоены только на этих принципах.

А можно ли в крупных городах справиться с автомобильными пробками?

Анатолий Локоть: Пока однозначного ответа нет. Прежде всего, нужно развивать метрополитен. Предлагается много схем, но ясно, что без государственного участия здесь не обойтись.

В нашем городе доказал свою эффективность трамвай. В 2016 году мы впервые за тридцать лет ввели новую трамвайную линию — до микрорайона Чистая Слобода. Опять же, не хватает подвижного состава, поэтому для обновления вагонного парка мы совместно с белорусскими партнерами создали предприятие. Три трамвая уже вышли на «службу», четыре вагона в сборке, пятый идет из Беларуси. До конца года планируем выпустить двенадцать трамвайных вагонов. Ведем переговоры о приобретении автобусов МАЗ. Для муниципального автотранспорт-ного предприятия закупили китайские автобусы большой вместимости, и его экономика сразу стала поправляться благодаря выбору пассажиров.

Проблема, о которой я не раз говорил, в том числе в свете предполагаемого строительства четвертого моста через Обь, — городу нужны автомобильные развязки. Пробок на мостах нет, они — на выездах. И, прежде чем приступить к новому масштабному проекту в сфере дорожного строительства, нужно довести до ума то, что есть.

Следует оптимизировать систему общественного транспорта, убрать дублирующие маршруты. Перевести оплату проезда на безналичный расчет. Это и учет поступающих денежных средств, и удобство для пассажиров.

Нынешним летом в Новосибирске вели масштабные дорожные работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Однако складывается впечатление, что в городе из года в год ремонтируют одни и те же участки.

Анатолий Локоть: Я знаю только об одной улице, которую второе лето подряд ремонтировали. Это улица Филатова. Подрядчик в 2016-м не выполнил условия, с ним не был произведен расчет, и в этом году ему пришлось снова проводить работы, причем за свои деньги.

Что касается БКД, то это федеральная программа, но в ней участвуют и город, и область. Мы составляем план на следующий год. Предполагаю, финансирование будет в тех же объемах, что и в 2017-м — чуть более миллиарда рублей. В этом году мы отремонтировали двадцать километров дорог, в следующем планируем 23. Для Новосибирска это рывок. В нынешнем году проектом было охвачено девять участков автомобильных дорог в различных районах города и пятнадцать мест концентрации ДТП. Кроме того, БКД позволила приступить к ремонту тротуаров — сделано сто тысяч квадратных метров.