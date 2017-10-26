Александр Бочкарев сложил полномочия депутата Заксобрания Нижегородской области на постоянной основе

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании парламента 26 октября, вопрос был поддержан большинством депутатов.

Председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев отметил, что «это инициатива самого депутата, поэтому прения и возражения здесь неуместны».

При этом Александр Бочкарев останется действующим депутатом регионального парламента, но будет работать на освобождённой основе.

Напомним, что этот вопрос инициировал сам Александр Бочкарев.

Ранее прокуратура региона проводила проверку о несоблюдении законодательства о противодействии коррупции депутатом парламента. По мнению надзорного ведомства, он находился в Севастополе, являясь депутатом ЗС НО, рекламировал деятельность рынка «Народный» при его открытии в городе.

Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем рынка является близкий родственник политика. По законодательству депутатам и иным лицам, которые замещают государственные должности, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.