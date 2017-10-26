Глава Иркутской области рассказал о перспективных направлениях сотрудничества с Францией
Сейчас между регионом и Пятой республикой активно развивается взаимодействие в сферах образования, экономики и медицины.
Сейчас между регионом и Пятой республикой активно развивается взаимодействие в сферах образования, экономики и медицины.
Иркутская область и Франция имеют перспективное сотрудничество в сфере туризма и спорта, а также совместных инвестиционных проектов, которые обсуждались на Байкальском международном экологическом водном форуме, отметил губернатор Приангарья Сергей Левченко во время встречи с генеральным директором
Сейчас основу поставок во Францию из региона составляет древесина, импорта из Франции — продукция товарной группы «машины, оборудование и транспортные средства». Другими важными товарными позициями в структуре поставок являются продукты химической промышленности, а также черные и цветные металлы.
В Иркутской области существуют мощные предприятия топливно-энергетического, металлургического, химического комплексов, продукция которых может заинтересовать французскую сторону.
На сегодняшний день Иркутская область и Франция активно развивают сотрудничество в сфере образования, экономики, медицины.
«Наша делегация иллюстрирует три сильные стороны французского бизнеса — это фармацевтика, городская инженерия и промышленность. В Иркутской области мы планируем встречи с министром экономического развития Евгением Орачевским, представителями “Агентства инвестиционного развития Иркутской области”, бизнес-структурами», — заявил Павел Шинский.
Сергей Левченко отметил, что перспективными являются сферы туризма и спорта, а также реализация совместных инвестиционных проектов.
«В этом году в Иркутской области состоялся первый Байкальский Международный экологический водный форум, на котором обсуждались вопросы применения инновационных технологий по водоочистке. Думаю, что ряд французских компаний могут принять участие в реализации этих проектов», — подчеркнул глава региона.
Губернатор Приангарья также заметил, что сейчас между Иркутской областью и Францией активно развивается гуманитарное сотрудничество. Более десяти лет под эгидой посольства Франции в России и Приангарье работает специализированный центр французского языка и культуры «Альянс Франсез-Иркутск». Кроме того, столицу Восточной Сибири связывают побратимские связи с Департаментом Верхняя Савойя.