Умеров уже намерен вернуться в Крым
АНКАРА, 26 окт — РИА Новости Крым. Активисты меджлиса* Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров впервые пообщались со СМИ после помилования. Во время
АНКАРА, 26 окт — РИА Новости Крым. Активисты меджлиса* Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров впервые пообщались со СМИ после помилования. Во время
Как сообщил Умеров, освобождение для него стало сюрпризом.
«Нас, правда, не особо посвящали в эти процессы переговорные. Мы не знаем до конца, что нас ждет впереди, если мы попытаемся пересечь контрольно-пропускной путь между Херсонской областью и Крымом. По крайней мере, я не обещал и не давал никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым»
Чийгоз отметил, что очень хотел бы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но это оказалось невозможным
Как сообщают украинские СМИ, уже сегодня в 20.00 Умеров и Чийгоз дадут брифинг в киевском аэропорту «Борисполь».
В среду, 25 октября, адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook сообщил, что активисты запрещенной в России организации «Меджлис
Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза.
Зампредседателя меджлиса* Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к сепаратизму, приговорили к 2 годам
*Экстремистская организация, запрещенная в России.