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15:41 (мск), источник: РИА Крым

Умеров уже намерен вернуться в Крым

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости Крым. Активисты меджлиса* Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров впервые пообщались со СМИ после помилования. Во время пресс-конференции в Анкаре они рассказали журналистам о планах на будущее, переходя с крымско-татарского языка на русский и лишь иногда — на украинский.

Как сообщил Умеров, освобождение для него стало сюрпризом.

«Нас, правда, не особо посвящали в эти процессы переговорные. Мы не знаем до конца, что нас ждет впереди, если мы попытаемся пересечь контрольно-пропускной путь между Херсонской областью и Крымом. По крайней мере, я не обещал и не давал никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым»
Умеров

Чийгоз отметил, что очень хотел бы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но это оказалось невозможным из-за его графика. Тем не менее он надеется на скорейшую повторную поездку в Анкару.

Как сообщают украинские СМИ, уже сегодня в 20.00 Умеров и Чийгоз дадут брифинг в киевском аэропорту «Борисполь».

В среду, 25 октября, адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook сообщил, что активисты запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа"* Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были освобождены от уголовного преследования. По данным украинских СМИ, сейчас они находятся в Турции и готовятся отправиться на Украину.

Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза.

Зампредседателя меджлиса* Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к сепаратизму, приговорили к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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