РФ призвала Беларусь «ответственно рассматривать» дело авторов Regnum
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Россия призвала белорусскую сторону максимально ответственно рассмотреть уголовное дело в отношении авторов
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Россия призвала белорусскую сторону максимально ответственно рассмотреть уголовное дело в отношении авторов
В декабре прошлого года на портале вышла серия текстов о Беларуси. Вскоре авторов этих материалов, трех граждан республики, задержали правоохранительные органы — им было предъявлено обвинение по статье «разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни». Не так давно дело передали в суд.
«Мы ознакомились с информацией о том, что дело о предъявлении белорусскими властями обвинений в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды к гражданам Беларуси, которые сотрудничали с российскими информационными ресурсами… передано в Минский городской суд», — заявила в четверг представитель МИД РФ.
Захарова призвала белорусскую сторону «максимально ответственно подходить к рассмотрению данного уголовного дела, в строгом соответствии с взятыми на себя Беларусью обязательствами, прежде всего в плане соблюдения свободы выражения мнений».
Обвинение предъявлено трем фигурантам, публиковавшимся под псевдонимами: Дмитрию Алимкину, Юрию Павловцу и Сергею Шиптенко. В деле есть еще один фигурант — публицист Юрий Баранчик, которого объявили в международный розыск. Баранчик находится на территории РФ, однако республике его не выдают.
Как заявляла